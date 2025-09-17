Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年9月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區低至2折，Yahoo購物專員推介入手Brunello Cucinelli Tote Bag低至半價、JOSEPH黑色長裙低至2折、ISABEL MARANT打結設計皮帶只是$826！不過部分減價產品數量不多，事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。

Net-A-Porter香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月16日：

1, 首次在Net-A-Porter手機程式購買新品，並輸入優惠碼【APP15】即可享額外85折

2. 新會員首次下單後，將獲【NAP15FPX】85折優惠碼，可下次購物使用

3. 減價區低至2折

>>Net-A-Porter減價區頁按此<<

Net-A-Porter HK網購實用文

2025年9月最新優惠碼 Promo Code/免運費/免費退貨教學

Net-A-Porter這個網購平台，是國際上數一數二的大型名牌網購百貨。Net-A-Porter現在是YOOX NET-A-PORTER Group其中一間子公司，裡面有超過800個國際時尚品牌，你想得到的名牌，9成都可以在這裡入手，而且送貨地點達170個地區，香港是其中之一。

Net-A-Porter頁面。

在推介優惠貨品之前，如果你是Net-A-Porter「新手」，這裡就先來個Net-A-Porter教學！選到這網站購物的原因，可以簡單地分做兩個特點：

特點一：貨款上架快，有特別版Exclusive品牌貨品

特點二：寄貨快，以DHL作為運輸公司，最快是10am前訂貨，就即日發貨，預1-2日都會收到。

特點三：會員有不同等級，可享不同的會員、生日優惠

會員等級有：

- Bronze會員：總消費額港幣$0.00-$9,999.99

- Silver會員：總消費額達港幣$10,000.00-$49,999.99

- Gold會員：總消費額達港幣$50,000.00-$99,999.99

- EIP會員：總消費額達港幣$100,000.00以上

簡單地介紹Net-A-Porter網站版面，其實都容易用，排版如雜誌般清晰易明，可以選英文，或者簡體中文版面。網站大致分了時裝、飾物與美妝類貨品，想睇新貨，就到「最新上架（What’s New）」，不過太多貨有機會花多眼亂，若你想買減價貨，可以直接到「特惠（Sale）」尋寶。

由於新貨太多，時間太少，想重點留意新季買甚麼好，可以留意Net-A-Porter編輯部推選的主題貨品，都會給予你最新的穿搭靈感。

Net-A-Porter教學：開戶步驟

關於開戶，步驟非常簡單，填名、電郵、密碼和生日日期。送貨地址可之後到「我的賬戶（My Account）」裡面的「地址（Address）」填寫香港地址。

關於開戶，步驟非常簡單。

購物過程簡單 香港免關稅

1）選好想買的單品，並「Add to bag」。

2）如要結賬就到右上角的購物袋，按入後就會見到你選購的貨品。這版面會見到運費的價錢，如無其他需要可以「Continue to Checkout」

3）登入賬戶，就會到結賬頁面。送貨方式是DHL，之後填寫地址和信用卡，就按「Place Order」，完成。

加入購物車後可直接checkout

Net-A-Porter香港限時免運費！

Net-A-Porter平時購買滿$2,500可免運費送港，以DHL作為運輸公司，最快是10am前訂貨，就即日發貨，預1-2日都會收到，發貨非常快。而退貨則有28日免費上門取貨退貨服務。

日間優先配送$150港幣：一星期七天送貨，中午12點至下午5點之間配送；早上10點前下單當天送達，為您安排一個兩小時的配送時段，最多提前6天指定配送日期 夜間優先配送$150港幣：星期一至五下午5點至晚上9點之間配送；下午2點前下單當天送達，為您安排一個兩小時的配送時段，最多提前6天指定配送日期 次日送達 香港地區$100：下午5:30前下單，享受訂單下一個工作日送達，星期一至五上午9點至下午5點之間送達

退貨程序，先到「我的賬戶（My Account）」裡面的「我的訂單（My Orders）」，在已購入的貨品旁有個「申請退換貨」，只要貨品無剪Tag，再選擇退貨原因，官方就會上門取貨退貨。

退款方面，可選擇退回信用卡，或者換取Net-A-Porter現金券。退款會在Net-A-Porter收到貨品後再退回款項，約兩星期內左右會收到。留意，退款項目不包括稅項，有機會貨品有稅款就不是全數退回。完成手續，就會收到電郵，去安排運輸公司上門取貨。

如想知道郵寄情況或者想退貨，可到左上角的My Orders。

＝＝減價必買貨品推介＝＝

Net-A-Porter最近減價區優惠低至2折，有不少名牌產品都有特價，Yahoo購物專員為大家精選最抵買之物，先來介紹手袋，Brunello Cucinelli Tote Bag難得低至半價，由原價$29,754減至$14,877，Brunello Cucinelli 是「Quiet Luxury」代表品牌之一，賣點就是手袋設計簡單，但用料高質，同時這款手袋容量極大，放水樽、化妝袋都無問題！服飾優惠更抵，JOSEPH黑色長裙低至2折，折後只售$1,091，RALPH LAUREN COLLECTION系列恤衫都低至3折，淡黃色恤衫可以單穿或疊穿都得，啱晒轉秋天著！另外值得入手ISABEL MARANT的皮帶，以黑色皮革打結設計，平時簡單穿搭再用皮帶點綴，令整個造型有亮點，重點折後只是$826，非常抵買！想知道有甚麼特價產品抵買，馬上來看看以下推介款式吧！

Net-A-Porter減價產品推介：

BRUNELLO CUCINELLI Leather-trimmed raffia tote

5折特價：$14,877｜ 原價：$29,754

SHOP NOW

BRUNELLO CUCINELLI Leather-trimmed raffia tote

TOTEME T-Lock shearling clutch

6折特價：$8,040｜ 原價：$13,400

SHOP NOW

TOTEME T-Lock shearling clutch

JOSEPH Dumas crepe midi dress

2折特價：$1,091｜ 原價：$5,455

SHOP NOW

JOSEPH Dumas crepe midi dress

RALPH LAUREN COLLECTION Kacey broderie anglaise-trimmed voile shirt

3折特價：$4,140｜ 原價：$13,800

SHOP NOW

RALPH LAUREN COLLECTION Kacey broderie anglaise-trimmed voile shirt

VALENTINO GARAVANI Bow-embellished patent-leather Mary Jane ballet flats

4折特價：$3,040｜ 原價：$7,600

SHOP NOW

VALENTINO GARAVANI Bow-embellished patent-leather Mary Jane ballet flats

ASICS GEL-KAYANO 14 rubber-trimmed canvas and faux leather sneakers

5折特價：$621｜ 原價：$1,241

SHOP NOW

ASICS GEL-KAYANO 14 rubber-trimmed canvas and faux leather sneakers

ISABEL MARANT Lecce leather belt

7折特價：$826｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

ISABEL MARANT Lecce leather belt

