網購平台售偽造香港證件 鄧炳強：通報內地要求移除帖文 深圳搗假身份證工場｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】近日有內地網購平台出售偽造香港證件，包括本地大學的學生證、證書、賬單等，保安局局長鄧炳強今（25 日）在立法會表示，高度關注網上平台售賣疑似虛假文書，已即時通報內地公安，要求涉事平台移除帖文，警方暫時未觀察到同類犯案手法有明顯增長，會繼續與內地部門緊密合作。

鄧炳強：同類犯案未有明顯增長

選委界議員謝偉俊今日在立法會提出質詢，關注有商戶據報透過內地電商平台，兜售偽造的香港通用證件，當中包括大專院校學生證、畢業證書、香港身份證、紀律部隊委任證。此外，有傳媒發現內地網購平台有大量商戶，售賣香港水、電、煤氣賬單、供客戶用作地址證明的造假糧單及租約，有賣家甚至在假賬單上使用真實存在的香港地址資料。

廣告 廣告

鄧炳強表示，政府留意到近日有商戶經網上平台售賣偽造證件等疑似虛假文書，高度關注此等懷疑違法行為。

針對製造及行使虛假香港身份證的跨境罪行，警方於8月聯同入境處及內地相關執法部門採取聯合行動，在兩地共拘捕42人，並在深圳搗破一個偽造香港身份證製造場所，搜獲60多張偽造證件製成品、製造偽證原材料及工具。

警方早前注意到懷疑有不法商人在內地平台出售偽造香港證件、賬單等，已即時通報內地公安，要求涉事平台移除相關帖文，並作進一步跟進。他指，警方雖暫時未觀察到這類犯案手法有明顯增長的趨勢，但絕不會掉以輕心，會持續留意相關罪行，並繼續與內地相關部門緊密合作。

首八月偽冒官員騙案584宗

他表示，今年1至7月，警方共接獲546宗涉及偽造文件的案件，共拘捕337人。在今年第一季，共有46宗就相關罪行提出的案件完成審訊，定罪率約為85%。

另外，警方於2025年1至8月接獲584宗涉及假冒政府人員的騙案，較去年同期減少10.2%，損失金額下跌64.7%。