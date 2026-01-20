網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

由前區議員朱江瑋創辦的網購平台「如一」，數月前由旺角樓上舖搬至太子大南街地舖，店內主打本地品牌包括順香園糕餅、悅和醬油、福元湯圓，也有來自台灣及日本的食品、各類新書及二手書等。「如一」近日發文稱有食環署人員上門巡查，指接獲投訴其賀年糕點「食咗肚痛」。

網購平台「如一」指1月14日遭食環上門巡查。

店方指現貨需於一月底才供應

貼文寫道，上星期三 (1月14日)收工前有食環署人員上門巡查，稱收到投訴「我哋嘅賀年食品糕點有問題，食咗肚痛」。但「如一」指自家供應的賀年榚點根本未有現貨「其實我哋仲係賣緊糕券，得張紙」，現貨需於一月底才供應，對投訴感到莫名其妙之餘，也指「投訴人真是用心良苦，食風都肚痛」。

網購平台「如一」由前區議員朱江瑋創辦。

網友：「係咪食咗張紙呀」

「如一」開業四年來曾多次獲食環署等政府部門關注，今年中秋前曾被食環署指月餅與營養標籤不符；朱江瑋成立的品牌「候鳥」2024年也因月餅盒生產商在內地合作的廠房被查封而需停售產品。今次事件有網民留言，笑指「係咪食咗張紙呀」「肚痛原來都可以超前部署 」，不少網民亦關心事件是否涉及報假案。

「如一」數月前由旺角樓上舖搬至太子大南街地舖。

圖片來源：IG@as.one.mall

文：Amy

