網購集運推介｜英美日網購集運香港！7大集運平台比較 運費邊間最抵？

Yahoo著數整合7大集運平台收費，即睇邊間最平！
又到網購折扣季節，適逢最近日圓、英鎊匯率低，不少人都會選擇到外國網站購物，但很多時產品都未必可直送到港，這時候就需要用到集運平台了！今次著數專員整理多間日本、英國及美國集運，讓大家可以慳更多運費！
1. 自提點選擇多：DimBuy點買
DimBuy集運為香港人主理，成立於2011年，前身為「淘點」，專門為網購愛好者提供支付寶充值及集運服務，亦是全港首家成立的香港集運公司，提貨網絡覆蓋廣，多達1,500個。美國集運基本運費每半公斤$26起；英國集運收費則每半公斤$28起；而日本集運收費較高，每半公斤$30起，自取最抵。
於不同店舖購物後，可通過DimBuy網上系統，每次最多可合併8個運單貨件(便利店訂單/順便智能櫃訂單上限5個運單號碼)，留意不同地方空運所需時間不同，如英國空運最多需12-14個工作天。付款方式亦十分彈性，可以網上信用卡付款 (Visa及Master)、或可以於DimBuy提貨中心以現金或八達通支付轉運香港貨物服務。
日本運費：$30起首半公斤及續重每半斤
英國運費：$28起首半公斤及續重每半斤
美國運費：$26起首半公斤起及續重每半斤
提貨網絡自提點：超過1,500個
自取點免費存放期：3天
2. 國際轉運點多：Shipbao郵包轉運站
SHIPBAO郵包轉運站提供美、英、日本集運、郵包轉運、代購、代運、海淘等服務。今年9月更有轉運優惠，日本樂天轉運客戶單筆訂單滿日元¥8000元，即可使用日元¥500購物優惠券！而國際轉運點最多，多達15個國家，亦有提供較少見的法國轉運服務，不過物流時間相比其他公司會較長。
日本運費：$24/磅起
英國運費：$26/磅起
美國運費：$22/磅起
自取點：63個
自取點免費存放期：6天
3. 免費合併包裹服務：Buyandship
Buyandship是本地較大型的集運公司，提供多國集運，多個地區貨件統一國際運費$24/磅起，價錢根據取貨方法而定，分為Buyandship自提點、第三方自提點、順豐站及住宅派送，貨件按實重收費，重量沒有特別限制。運費以貨件送達香港倉庫時的重量作為標準，貨件出倉後3至14個工作天內海外倉庫運送至分揀中心。可免費合併不同國家的貨件，每件貨件可於香港倉庫存放30天，方便於不同國家購物。另外，其網站和Facebook會更新購物情報，想買平貨可留意一下。
日本運費：$24/磅起
美國運費：$24/磅起
英國運費：$24/磅起
自取點：約 450 個自提點
自取點免費存放期：2至7個工作天
4. 運費最抵：Shipgo
台灣公司Shipgo於2019登陸香港，目前提供美國、台灣、日本及德國海外代收集貨倉庫。美國集運及英國集運分別為每磅$21及每磅$27，運費幾間比較下最抵！美國只計實重每磅$21/磅起，貨物預計需要7-10個工作天送到香港。以實重計算運費，除非體積重量為實重3倍以上；英國件體積重量及實重比較後，兩者較重數值計算運費。
日本運費：$19/磅起
英國運費：$27/磅起
美國運費：$21/磅起
自取點：8個
自取點免費存放期：2-3天或14天
5. 美國轉運寄送快：Lotpost 樂郵國際轉運
Lotpost 樂郵國際轉運提供美國、英國、加拿大、日本、韓國、泰國、德國及台灣網購轉運服務，美國轉運需時約8-10個工作天到港；英國轉運特設重新包裝服務，逢星期二及五會有航班，約7-10工作天到港。
日本運費：$22/磅起
英國運費：$24/磅起
美國運費：$22/磅起
自取點：20個＋順豐智能櫃、順豐站
自取點免費存放期：2-7天
6. 門市自提點方便街坊：BUYUP
BUYUP運費也十分相宜，美國運費同樣每磅$22，大約需7-12個工作天到港，日本發貨後2至4個工作天到港。自提點亦算多，其中合作門市自提點大部分於小型商場入面，較方便屋苑住客，不過BUYUP只提供美、日、台的集運服務，未有提供英國自取，地點較少，而且物流時間亦較長。
日本運費：$26起首磅及續重$26每磅
美國運費：$22起首磅及續重$22每磅
自取點：超過250個
自取點免費存放期：1-3天
7. 海外服務國家最多：Gobuyship
集運公司提供海外寄香港及香港寄海外服務，多達10個國家，提供最多寄件地區。除了主流的美國、日本、台灣外，GoBuyShip還提供印尼、馬來西亞、新加坡等等地方，是市面上比較少有。Gobuyship還可選擇空運和海運，海運運費較平，日本運費低至$15起，美國集運約7至10個工作天到港，分自取及上門派件收費。
日本運費：$22/磅起
美國運費：$22/磅起
自取點：300個以上
自取點免費存放期：5天
