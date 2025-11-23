搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
網路夯傳AI虛擬白金漢宮耶誕市集 遊客現場撲空
（法新社倫敦22日電） 一則人工智慧（AI）虛擬的圖像在網路夯傳，說在英國白金漢宮外面有耶誕節市集，讓很多人信以為真，興沖沖地趕到現場，卻撲個空。
這則自稱讓人「體驗前所未有的皇家耶誕」的AI圖片，最早在9月出現，巧的是負責規劃白金漢宮參觀行程的機構「皇家典藏信託」（Royal Collection Trust, RCT）當時宣布，他們將開設一間小型「快閃」聖誕商店。
隨後「皇家典藏信託」在官網上回應虛假貼文時表示，他們這家店「不是耶誕市集」，「白金漢宮不會舉辦耶誕市集」。
法新社報導，來自波蘭、最近才搬到倫敦的民眾布里姬達（Brygida），昨天在網路上看到白金漢宮大門外設有耶誕市集的消息，便趕著去看看，不料，到現場才發現，根本沒有市集；她這才意識到那些網傳畫面，其實是AI生成的。
現年25歲的布里姬達在銀行工作，她告訴法新社：「我信以為真，才會特地前往。」
法新社實地採訪，昨天白金漢宮外面依例圍著柵欄，遊客絡繹不絕；有指示牌則引領遊客前往皇家馬廄聖誕商店，店內販售貼有皇室標誌的巧克力、茶罐等紀念品。
店內員工坦言，是有注意到AI相關貼文，但婉拒進一步評論。（編譯：紀錦玲）
