網路霸凌碧姬馬克宏 10人遭判有罪

（法新社巴黎5日電） 法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）遭網友散布有關她性別的不實言論和暗示總統伉儷年齡差距後，她和馬克宏對此提告。巴黎法院今天判這起網路霸凌案10名被告有罪。

8名被告分別判處4至8個月不等緩刑，第9名被告因未到庭聆判遭判6個月有期徒刑。這9人與第十名被告須強制參加反網路仇恨言論課程。

承審法官多納德（Thierry Donard）表示，針對碧姬「涉嫌戀童」的說法「充滿惡意、侮辱和貶損意涵」，直指被告因「蓄意傷害原告」遭判刑。

現年48歲的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與72歲的碧姬過去幾年持續受到類似不實指控，包括謠傳碧姬出生時取了男性名字尚米歇爾．托涅（Jean-Michel Trogneux），其實是她兄弟的名字。

兩人相差24歲一事常被外界抨擊與嘲諷，過去大多選擇忽視的兩人，近來開始在法庭提出挑戰。