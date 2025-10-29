0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
網騙升幅勁!! 首3季錄逾3.2萬宗詐騙 涉56.4億港元 求職+40.3% 投資+31.9% 購物+13.8%
科技帶來生活便利，亦增加不法之徒乘虛而入的危機！本港詐騙情況嚴峻，今年首3季共錄32,142宗詐騙案，雖比去年同期僅微升了0.1%，但各類型網上騙案仍錄得13.8%至40.3%的顯著升幅。香港警務處、金融管理局及通訊事務管理局辦公室，近年致力打擊騙案發生；警方指，雖然詐騙案升幅輕微，損失金額亦比去年同期下跌12%，但鑑於情況依然嚴苛，整體騙案仍處於較高水平，絕不能掉以輕心。
警方總結本年1至9月數據，本港共錄32,142宗詐騙案，比上年同期的32,120宗微升0.1%(+22宗)；損失金額達56.4億港元，較上年同期的64.1億港元下跌12%。警務處副處長(行動)葉雲龍指，即時通訊軟件帳戶騎劫案、釣魚騙案及電話騙案今天首3季均錄得下跌，分別錄得跌幅-47.2%、-51.2%及-9.7%。至於錄得顯著升幅的幾類網上騙案，則包括網上購物騙案，增1,164宗(+13.8%)、網上求職騙案，增1,024宗(+40.3%)及網上投資騙案，增897宗(+31.9%)。其中，網上購物騙案升幅主要源自本地多項大型活動的門票騙案，求職騙案則主要為今年初盛行的「刷單」騙案。
首3季拘4552人涉詐騙洗黑錢
葉雲龍表示，警方今年首3季就詐騙及相關洗黑錢罪行共拘捕了4,552人。就攔截騙款方面，成功就1,124宗騙案攔截15.7億元騙款，較去年同期上升27.6%，並處理931宗虛擬資產止付要求，凍結涉案加密貨幣約3.4億港元，較去年同期升約65%。警方指，自2023年11月成立反詐騙聯合情報中心後，銀行於攔截騙款平均回應時間已大幅減至1小時，97.5%的攔截騙款要求亦在2小時內獲銀行回覆。另外，為打擊跨境詐騙及洗黑錢集團，警方反詐騙協調中心亦與多個地區於去年10月組成反詐中心平台，並於今年成功進行多個打擊騙案行動，並攔截一筆來自加拿大，共1,300萬元的可疑騙款。
防騙視伏App提升功能
為進一步加強市民的防騙保護，警方於今月底升級協助市民辨識詐騙的「防騙視伏App」，加入人工智能技術，新功能包括自動更新數據庫、新增舉報種類，方便公眾舉報不同平台詐騙短訊，並以AI系統自動分析風險，即時分析市民舉報的情報，再交由警方進一步核實，以做到提前警示詐騙；並提供每日熱門騙局排行，統計最新罪案趨勢，盡可能提高公眾警覺性。警方除執法行動外，亦一直與金管局及通訊辦合作，提升銀行業防範及應對詐騙能力，以及以電訊角度打擊詐騙電話和短訊。金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏指，立法會已於今年6月初通過《2025年銀行業(修訂)條例草案》，容許銀行之間在特定情況下分享個人帳戶資料，修訂條例在下月3日生效後，銀行只能用於預防詐騙的前提下，透過指定平台作帳戶資料分享，不可用作其他用途如銷售等。
有受害人不理會4間銀行發受騙警示
陳景宏又表示，金管局已與銀行業建立定期溝通機制，在過去6個月，銀行與警方共合作喚醒80名高風險受騙人士，停止再付款予詐騙分子。被問及市民在受騙後仍持續支付錢財予騙徒的原因，陳景宏補充，這些深度受騙人士一般涉及投資成分和網戀，曾有個案受害人受4間銀行發出受騙警示，並拒絕匯款要求後，仍選擇尋找新的銀行支付騙款。陳景宏指出，銀行的提早介入，令每宗案件平均損失金額由上年首3季的111萬港元下降三成，至今年同期79萬港元，可見顯著成效。
通訊辦方面，自2022年9月已協調電訊商據警方提供的資料，封鎖涉嫌進行詐騙的電話號碼，並阻截用戶登入懷疑詐騙網站。截至今年9月，共停止逾7,800個本地電話號碼，並封鎖逾77,400個詐騙網站。通訊辦亦要求電訊商攔截源自境外的可疑來電，自2023年5月截至上月，共攔截超過680萬個可疑來電。通訊辦助理總監(規管)湛兆仁指，正與政府磋商進一步完善實名登記制，目標於明年向立法會提交相關法例修訂建議。具體包括將個人用戶可登記電話儲值卡的數量上限，由現時每人可向每間電訊商最多登記10張大幅減至3張，以及將在沒有合法權限或因不當使用他人登記的電話智能卡行為刑事化。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網騙升幅勁-首3季錄逾3.2萬宗詐騙-涉56.4億港元-求職-40.3-投資-31.9-購物-13.8-/613240?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
