網騙｜日本八旬婦戀「太空人」 訛稱太空船遭攻擊要買氧氣 騙走百萬日圓積蓄｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本北海道一名八旬獨居婦人遇上網絡詐騙，誤信網上自稱為「太空人」的男子，最後被騙走約 100 萬日圓（約 5.2萬港元）積蓄。當地警方周二（2 日）表示，涉事女子因與對方網上交流漸生情愫，未料對方以太空船受攻擊，需要「買氧氣」為由詐騙金錢。

案件發生於 7 月，婦人透過社交媒體結識一名自稱太空人的騙徒，對方向她聲稱「正在太空船上」，又謊稱「正遭受攻擊，需要氧氣」，要求她匯款協助購買氧氣。婦人信以為真，自8月 30 日起在多間便利店買電子貨幣轉帳給對方，結果遭騙走約 100 萬日圓。涉案男子其後下落不明，婦人後來和家人商量後到警署報案。

警方：愛情騙局

札幌警方表示，從兩人對話中，可看到該名男子刻意營造戀愛感，形容案件屬於「愛情騙局」，呼籲民眾提高警覺，提醒若網上認識的人要求金錢，必須懷疑存在詐騙，並應盡快報警。

日本人口老化嚴重，根據世界銀行資料，僅次於摩納哥，成為全球第二年長人口最多的國家。長者常成為各類詐騙目標，包括冒充家人的「是我呀」電話騙案，或以退保險費、退休金為名，誘使長者在自動櫃員機匯款。