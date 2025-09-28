網一面倒罵根本找碴 孫生跑蹦闆店捏爆食物

▲孫生（如圖）日前才被起訴，今天突然開直播，跑去死對頭蹦闆的店，不僅捏爆食物還摔冰塊，百般刁難員工，也讓網友一面倒狂罵：「根本找碴」。（圖／翻攝自YT孫生又來了）

[NOWnews今日新聞] 網紅孫生日前才涉性侵猥褻4女，遭台北地檢署起訴，發毒誓否認後，今（28）日又突然開直播，跑到死對頭蹦闆的酸菜魚店挑釁，捏爆食物、砸冰塊等奧客行為樣樣來，實在讓網友挺不下去，留言區一面倒開罵：「邏輯死亡根本是找碴」。

孫生衝蹦闆酸菜魚店 開直播刁難員工

今晚孫生突然現身蹦闆的酸菜魚店開直播，先是感嘆最近受到很多挫折，接著開始批評食物難吃，還指控吃到頭髮，叫來店長反應後，店長表示重做一份給他，不料孫生拒絕，開口就要叫蹦闆來，表示：「他沒有想要面對？我整個食慾被破壞，幫我轉告他誠實面對自己的肚皮」，頻頻刁難員工。

捏爆食物摔冰塊 鬧到蹦闆現身才停

店長試著安撫他的情緒，決定招待一份脆皮奶捲，不料他卻回嗆：「你拿這個敷衍我」，隨後徒手捏爆脆皮奶捲，被燙傷後還要員工給冰塊，不料拿到後卻直接摔在地上，鬧到最後蹦闆現身處理表示：「你覺得不好吃就離開，沒必要刁難我員工吧，你等我來幹嘛，你弄到我店裡我才來，你要做節目效果都無所謂，如果我員工出錯，這單免單，我賠給你10萬」，兩人一度劍拔弩張，蹦闆強調不可能配合演戲，講完話便請他們離開。

網友一面倒罵翻 怒噴：邏輯死亡

網友對孫生奧客行為一面倒開罵，表示：「根本找碴」、「店家沒報警太有風度」、「Toyz做的事，孫生這輩子都仿不出來」、「拜託別拿Toyz跟你比」、「浪費食物挑釁店家，行為太偏差」、「奧客邏輯死亡挺不下去」。

爭議事件非首次 屢陷性侵風波

孫生鬧出爭議事件非首次，去年7月他因聚餐拍打女網友臀部被判5個月，今年2月網紅舒舒爆料他性騷，另有D女指控拍片強脫褲子，反骨男孩也跟他解約，5月因性影像外流案遭起訴，9月再因性侵猥褻4女被起訴，這些事件讓孫生淪為眾矢之的，網友也感嘆：「又一個不愛惜自己的才華」。

