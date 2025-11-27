【緊急支援】HKT 為大埔宏褔苑火災受影響住戶提供 6 大援助措施：派 5G 寬頻、免月費、DrGo 義診

香港電訊（HKT）宣佈即時啟動緊急支援機制，為受影響客戶提供 6 項特別援助措施，涵蓋通訊網絡、電力供應以至醫療諮詢，全力協助居民渡過難關。以下為 HKT 提供的支援詳情整合：

1. 維持通訊與電力供應

針對受災住戶最急切的電力與通訊需求，HKT 提供以下硬件及網絡支援：

免費充電服務： 受影響居民可前往 csl 大埔門市，店內提供免費充電服務及固網電話服務。同時，門市亦免費外借充電器（火牛）、流動電源（尿袋）及充電線，解決手機無電的燃眉之急。

免費 5G 私家寬頻： 針對家中固網寬頻中斷的「網上行」、HKT 家居電話及 Now TV 客戶，HKT 提供免費外借 5G 私家寬頻服務，讓住戶可透過 5G 網絡即時恢復家居 Wi-Fi 上網，保持與外界聯繫。

2. 流動數據支援

為確保居民在戶外或家中都能保持連線，HKT 針對不同客戶群提供數據支援：

現有客戶無限數據： 居住於宏褔苑的 1O1O 及 csl 客戶，將獲提供兩個月無限本地數據，無需擔心流量超標。

派發 3,000 張數據卡： 宏褔苑的「網上行」、HKT 家居電話及 Now TV 客戶，可前往大埔門市免費領取 50GB 數據電話卡（預備量共 3,000 張），即插即用。

3. 費用豁免及醫療輔導

除了硬件支援，HKT 亦在收費及身心健康方面提供援助：

豁免服務月費： 宏褔苑之「網上行」、HKT 家居電話及 Now TV 客戶，其服務收費將獲豁免，直至另行通知，減輕住戶經濟負擔。

DrGo 視像義診： 考慮到受災居民的身心健康，HKT 旗下遙距醫療平台 DrGo 分別與港怡醫院及 Heals Healthcare 合作。由即日起至 12 月 2 日，向有需要人士提供普通科視像及心理健康諮詢義診服務（名額各 100 個），讓居民足不出戶即可獲得專業醫療意見。

支援服務領取地點及查詢

受影響居民如需領取上述物資或尋求協助，可前往以下地點或致電相關熱線。

親身前往：

csl 大埔門市 (AI Store)

地址： 大埔超級城 A 區 14 -15 號商店

24 小時客戶服務熱線：

csl： 2512 3123

1O1O： 2888 1010

網上行及 HKT 家居電話： 1000

Now TV： 1833 888

