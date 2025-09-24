緊急！明渠水位上漲鐵籠內狗狗被浸 消防到場剪閘打開鐵籠 急須暫托及義載

【動物專訊】錦上路石湖塘村一個劏車回收場內有一隻白色狗被鐵籠困養，有街坊在今朝早8時見到鐵籠後方明渠水位上漲至鐵籠，水浸至狗狗腳眼位置。由於情況緊急，街坊報警求助，消防約10時到場。

由於回收場大閘有鎖鏈鎖上，消防員剪斷鎖鏈，打開大閘，並進入場內打開狗狗鐵籠，放了狗狗出籠。街坊復述消防員指由於現時意外事故相當多，他們無法等待愛護動物協會督察到場，要先行離開。街坊擔心狗狗會亂跑離開回收場會有危險，因此在原地留守約一個多小時看管狗狗，並尋找不同動物團體及機構幫助。

中午約12時，有一名約60歲的男士回來回收場，中年男士疑是回收場員工。街坊即上前向他講述剛才狗狗有危險，因此消防員剪開大閘鐵鏈將狗狗救出。惟該男士並不相信，並堅持「沒有危險」，並且非常不合作，更指「如果覺得有問題，可以搵漁農處來檢查規格，有問題就帶走隻狗。」

場內還有另外一隻黑色唐狗，該名男子一手抓住狗狗一隻前腳，將狗狗拉回場內，狗狗不斷哀鳴掙扎，街坊大聲叫男子不要太粗魯，該男子非常不滿，並以鎖鏈鎖住黑狗；而白色狗則被重新放回鐵籠。現時水位已退，沒有浸住狗狗。

街坊現嘗試再次聯絡愛護動物協會，但緊急熱線未能接通，於是街坊再次報警，希望有警察聯絡愛協。街坊非常擔心兩隻狗的安全，因此仍留在現場，現時差人已到場，回收場男子情緒激動並大罵粗口，街坊指更多警察到場增援。街坊聯繫到「籠鏈犬關注」，如該男子棄養兩隻狗，或准許街坊先帶走兩隻狗，便急需暫託位置及義載，如有好心人能夠提供，請inbox 籠鏈犬關注。

錦上路石湖塘村一個劏車回收場內有一隻白色狗在鐵籠內。

今早鐵籠旁的明渠水位上漲，街坊聯絡消防救出狗狗。

回收場職員回來後將白色狗狗放回鐵籠內，還粗暴將場內另一隻黑色狗狗拉走。

