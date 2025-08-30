【動物突發】九龍灣德福發現懷疑虐待動物事件，有市民向本報報料，指在九龍灣德福MCL戲院對住的住宅大廈外牆，發現一隻尾部被連翼齊口剪斷的鴿鴿，明顯是人為所致。

該市民沒有報警，現時未知鴿鴿的最新情況。請附近居民多加留意，如發現有可疑人士或正實施虐待動物的人士，請馬上制止及報警，將兇徒繩之於法。

根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的作為如令動物受到不必要痛苦，即屬違法，最高可罰款20萬元及監禁3年。

The post 緝兇！九龍灣德福有鴿鴿尾部被連翼齊口剪斷 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.