緝毒犬旺旺退休前神技曝光！ 關西稅關37瓶容器內藏毒？
泰國航班的行李箱魔術
9月某日，關西機場入境大廳熱鬧非凡，台灣女黃子琳推著2件託運行李領取，誰知一隻資深緝毒犬「旺旺」突然狂嗅她的箱子，尾巴搖得像在說「這味道不對勁」！
大阪稅關關西機場支署檢查，箱內37瓶洗髮水和容器裝滿液態大麻，總重20公斤，純度高得讓人咋舌。每日新聞報導，這是關空過去10年最多一案，
黃子琳自稱警備員，辯「以為是電子煙油」，警方懷疑牟利目的，緊急逮捕起訴麻藥取締法違反。網友在X調侃：「洗髮精變大麻精，泰國航班的魔術秀？」這種行李，這魔術總讓人脊背發涼。🧴
8歲緝毒犬的退休前夕神技
緝毒犬「旺旺」是這案的MVP！8歲的它資深到預計年內退休，嗅覺靈敏如雷達，當天一聞就鎖定黃子琳的箱子，尾巴狂搖讓稅關人員立刻檢查。
共同通信報導，關西機場緝毒犬隊2025年已破20案，多數藏在液體容器，暖化讓毒品走私趨勢變液態易運。黃子琳從曼谷飛來，箱子藏37瓶，總重20公斤價值1.5億日元，
警方懷疑背後集團。網友在PTT八卦板po：「緝毒犬旺旺，退休前神技，台灣妹子慘！」香港LIHKG笑說：「洗髮精大麻，機場狗狗紅眼！」這種神技，這退休總讓人感動到鼻酸。🐕
台灣女的邊境危機與集團潮
黃子琳這案不孤單，2025年關西機場毒品走私紅燈高掛！環境省數據，液態大麻案翻倍，泰國航班成熱點，暖化讓走私變液態易藏。
NOWnews報導，黃子琳自稱警備員，辯「不知情」，警方懷疑牟利目的，起訴後調查來源集團。類似案多，日本網紅去夏威夷被遣返，海關疑賣春採唾液指紋全套。
網友在X吐槽：「泰國航班變毒航班，機場狗狗救命！」這種危機，這潮總讓人感慨：邊境美，毒更猛。🛂
網友的驚喜與自嘲潮
事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「關西機場20kg大麻，緝毒犬旺旺神狗！」香港讀者笑：「洗髮精大麻，泰國妹子紅眼！」
有人怒：「邊境走私刺激，行動起來！」；有人萌：「旺旺退休前神技，狗狗MVP！」大阪稅關無暇受訪，忙處理後續。這種潮，這風暴總讓人覺得：大麻出沒，狗狗無敵。📱
Japhub小編有話說
哇，這關西機場大麻洗髮精寫完，小編的行李都檢查過了！從泰國航班到旺旺神技，這潮案太戲劇。
如果你有邊境自救妙招，或緝毒犬趣聞，留言區分享～下次聊個不藏的日本機場趣事，輕鬆點哦！
