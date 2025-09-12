鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
緣分爆棚的10個訊號！中3條就是「命中註定」的靈魂伴侶
真正的緣分，就像一條看不見卻扯不斷的紅線，總能在意想不到的時候把兩個人牽在一起。以下10個「靈魂伴侶訊號」，如果中了3條以上，就很可能是命中注定的那一位。
1.初見如故：明明是第一次見面，卻有種重逢的熟悉感，對方的語氣、舉止甚至氣息都莫名親切。
2.能自在做自己：安靜相處也不尷尬，不必刻意掩飾或討好，就能安心展現真實的模樣。
3.默契同步：常常不約而同，對許多事物的看法、價值觀甚至笑點都驚人一致。
4.願意展露脆弱：可以放心分享不安與缺點，也願意接住對方的軟弱與過去。
5.天生的信任感：即使不在彼此身邊，也能給予安全感，不需要靠查驗來確認愛。
6.彼此成長：因為對方而變得更好，他戒掉壞習慣，你學會情緒管理，爭吵後也能找到新的共識。
7.巧合頻頻：總在意料之外相遇，或發現許多意想不到的連結，讓人覺得像命運安排。
8.無法真正分開：就算嘗試拉開距離，生活中仍不斷出現交集，好像有股力量讓彼此再度靠近。
9.給予力量：在最艱難的時刻，他的陪伴能讓你重新振作，而你也能成為他最需要的支撐。
10.把日常活成儀式：不論是平凡小事或難得驚喜，彼此都願意珍惜，把相處的每一天都當作禮物。
延伸閱讀
其他人也在看
田邊桃子從模特兒變身演技派揭開她演技爆發的驚人真相！
嘿，聽過田邊桃子這名字沒？這位1999年8月21日生的神奈川妹子，簡直是命中注定要當明星！她小學三年級時，隨便在街上逛就被星探看中，從此開啟演藝人生。Japhub日本集合 ・ 32 分鐘前
日本人不接受壽司師傅是女生？原因竟然有夠扯！
在舊有的日本觀念裡，大部分的民眾都認為女性無法成為一名壽司師傅，即使女性能在家裡做壽司給丈夫跟孩子吃，但在正規的餐飲餐廳中，壽司大多還是由男性來負責製作，極少看見女性師傅的身影～Japhub日本集合 ・ 24 分鐘前
【屎話】日本人至今為何還可以男女混浴？泡湯的目的其實是為了......
你可曾有想過，在日本泡湯為何可以男女混浴呢？這種特殊的文化據說是從1000多年前流傳下來的，日本人認為泡溫泉是一件放鬆身心的事情，同時還可以相互交流的社交活動。Japhub日本集合 ・ 27 分鐘前
林紹波：國泰利雅得航線下月增至每日一班 擴充一帶一路航點
國泰航空(00293)行政總裁林紹波接受媒體訪問時表示，去年復辦沙特阿拉伯首都利雅得直航航班，下月起增至每日一班，會不斷擴充一帶一路沿線航點。重啟後，除有利香港與沙特往來，同時提升集團全球網絡，內地及東南亞旅客可經香港飛往沙特等一帶一路國家。集團亦已先後開辦香港飛往美國達拉斯和內地烏魯木齊航班，可作為樞紐聯繫中南美洲及中亞地區。林紹波說，目前集團航班飛往全球逾百個航點，一帶一路沿線航點大約30個，加上香港與內地約20個航點，即一帶一路沿線地區佔集團約一半航點。他說，香港飛往歐美澳加等傳統航班需求相對成熟，盈利也較穩定，但隨著一帶一路倡議發展，新航線客運和貨運表現不比傳統航線遜色，甚至較集團預期好。 (LF)infocast ・ 1 天前
已故時裝設計師Giorgio Armani遺囑要求繼承人安排其公司上市或出售股權予同一買家
《路透》報道，已故意大利時裝設計師Giorgio Armani遺囑指示繼承人，在其去世後18個月內出售其時裝公司15%股份，並在其後3至5年內將額外30%至54.9%股份轉讓予同一買家，另一選項為推動其公司上市。 遺囑亦規定，出售對象應優先考慮LVMH、歐萊雅、眼鏡商EssilorLuxottica或其他集團。繼承人應考慮與公司有商業聯繫的其他時裝和奢侈品公司作為未來出售的對象。 Giorgio Armani於本月4日離世，終年91歲。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 54 分鐘前
林紹波：國泰可將中國與世界連結 協助與「一帶一路」國家建立聯繫
國泰(00293.K)行政總裁林紹波表示，目前香港與內地之間有逾20個航點，「一帶一路」沿線航點大約30個，相信國泰可扮演連繫人角色，協助中國與「一帶一路」沿線國家建立聯繫。 他又稱，國泰明年將迎來80周年紀念，而內地是集團在香港以外最大市場，認為國泰可將中國與世界連結起來，對作為中國一部分感到自豪。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
必學3招讓他離不開妳！心理學家揭「雷尼爾效應」戀愛秘訣
「得不到的永遠在騷動，被偏愛的都有恃無恐。」這句歌詞戳中許多人在愛情裡的患得患失。常見的困境是：一方投入越多，卻換來對方的冷淡。心理學裡的「雷尼爾效應」提醒我們，真正能留住人的，是自身無可取代的價值，而不是無止境的付出。姊妹淘 ・ 1 天前
女性自慰不只是愉悅，更是保養！ 醫推「隱藏好處」：減緩更年期不適
在大眾印象裡，自慰往往被貼上羞澀或避而不談的標籤，但醫學與心理學研究已證實，它其實是最簡單、最天然的身心療癒方式之一。當身體進入高潮時，大腦會釋放出大量多巴胺，這種「快樂荷爾蒙」能快速驅散低落情緒，帶來如同做完30分鐘有氧運動般的舒暢感。姊妹淘 ・ 1 小時前
Jeffrey Ngai魏浚笙：「今年學懂將目光放遠點，輕鬆點。有時把事情想得太迫切，目標反而不會明確。」
「現在能夠參與電影拍攝已是值得感恩的事情，所以要把握每一次機會。」除了音樂、電視綜藝、社交媒體，近年我們也多了機會在戲院大銀幕認識Jeffrey魏浚笙，透過飾演不同角色展現萬人迷以外的不同面向。他主演的電影《殺手#4》不但準備在12月上映，早前更入選美國奇幻電影節成為單元競賽電影，為Jeffrey剛起步的光影之旅帶來鼓舞。men's uno HK ・ 3 小時前
亞洲電視被入稟申請清盤 高院排期11月19日聆訊
【on.cc東網專訊】亞洲電視控股昨日(11日)遭一名人士入稟高院申請清盤，司法機構網頁顯示，聆訊排期在11月19日進行。on.cc 東網 ・ 4 小時前
52歲陳慧琳「越活越美麗」的幸福秘訣：樂觀性格令她心境年輕？心理健康做到「從內靚到外」
剛完成演唱會的樂壇天后Kelly陳慧琳，在訪問中樂天又幽默的回應深得歌迷喜愛，不少網民更將她風趣的回答剪輯成memes（迷因），令她的人氣再次急速上升！Kelly既有凍齡的外貌，又有事業成就，她的家庭生活同樣令人稱羨。性格樂觀的Kelly一直用心經營她的家庭，與丈夫及兩個兒子建立和諧關係，展現年輕樂天的人格魅力，真正做到「從內靚到外」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 7 小時前
The North Face 再攜 Cecilie Bahnsen 推出 2025 春夏聯乘系列
The North Face 與 Cecilie Bahnsen 再度推出 2025 春夏聯乘系列HYPEBEAST ・ 44 分鐘前
《愛．回家》莫家淦北上搵到銀密謀買車 曾零收入賣車養家
於《愛．回家之開心速遞》演保安「王朝」的莫家淦，近年往內地發展順利，不但升呢春晚主持及網劇男一，更密密登台開騷，「錢」途無限。最近他更秘密到車行試車，睇中內地品牌電動車，似乎打算買新車獎勵自己。他接受東網訪問，承認有買車打算，目前仍在考慮階段。問到是否近年有進帳故大手筆買車，他就笑言電動車價格相宜，只需10多萬就有交易，且不用入油可慳油錢。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
iPhone Air 只有 eSIM，香港電訊商都支援嗎？eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？
iPhone Air 機身超薄僅 5.6mm，Apple 為此可是以實體 SIM 卡槽，以及未知確實大小的電池容量交換而來。有意今天要下單預購 iPhone Air 的你，或是正因為未知香港電訊商對於 eSIM 支援度如何的你，這一篇文章應該能為你解決不少迷思。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦
當然，潤娥的私服造型也成為討論話題，無論是高雅甜美的小香風，還是充滿活力的紅色洋裝，復古風或是鬆弛系，潤娥用細節堆疊出「好感系時尚教科書」，一起來看看她的穿搭技巧！潤娥私服穿搭：小香風套裝、直登優雅天花板這套淺色系格紋小香風套裝，根本是氣質女孩衣櫃裡必備...styletc ・ 2 小時前
日本公園內出現「落龜注意」告示 原因曝光
[NOWnews今日新聞]走在公園內竟也要注意落石？在日本廣島市植物公園內，近日放上一塊警示標語，乍看之下是要提醒民眾注意落石，但靠近仔細一看，警示牌的圖示竟然是一隻烏龜，並寫到「落龜注意」警語。根據...今日新聞 ・ 1 天前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
南韓機場工會預告罷工至中秋假期 仁川等15個機場料受影響 要求調整輪班制、增人手｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓機場工會本周宣布，將於 9 月 19 日至 10 月 9 日發起罷工，預料持續至中秋假期。工會包括南韓 15 個機場成員，屆時仁川、金浦等多個主要機場運作或受影響。Yahoo新聞 ・ 31 分鐘前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 8 小時前