編輯開箱｜Laifen T1 Pro、P3 Pro高速電動鬚刨值得入手嗎？應急快充功能/設飛行模式/IPX7級防水全機可水洗

近年男性護理愈來愈講究儀式感，一部順手又好看的電動鬚刨，已經不只是工具，而是每天起身第一件跟自己對話的小配件。 以高速風筒打入市場的家電品牌 Laifen（徠芬），今年就正式進軍男士理容，推出 T1 Pro 和 P3 Pro 兩款高速電動鬚刨，用相對親民的價錢，瞄準旗艦級剃鬚體驗，同時兼顧效能、設計感與日常實用性。





航空鋁合金機身 從風筒延伸出來的機械美學

Laifen 一向重視工業設計，兩款鬚刨都沿用品牌一貫的極簡線條，機身由整塊航空級鋁合金 CNC 一體成型打造，具備防水、防污特性，拿上手是金屬的細膩觸感，而不是一般塑膠電刨的輕浮感。表面再經氧化噴砂處理，視覺上更啞緻，耐看亦不易留下指紋和刮痕，放在浴室或工作枱上，都有一點桌上小擺設的味道。​

T1 Pro 走輕薄路線，機身只有約 12mm 厚、重 93g，接近傳統手動剃鬚刀的手感，對每天都要刮鬍、鬍鬚不算太濃密的用家來說，易操控又不累手。刀頭設計成向前傾 15° 的黃金角度，配合臉部自然線條，可以更精準貼面切剃，處理唇邊和下巴位置特別順手。​

P3 Pro 則更著重「玩味」與觀感：機身正面嵌入一塊帶抗指紋塗層的 2.5D 鋼化玻璃，透過玻璃可以直接看到摩打運作。半透明機械美學，帶點收藏感的小精品，也很適合當作送禮選擇。​





自家高速摩打 為粗硬鬍鬚而生的動力

Laifen 在風筒上已建立高速摩打技術，此次 T1 Pro 和 P3 Pro 採用的高速往復式摩打同樣為自研自產，強調穩定輸出和精細控制。 T1 Pro 的摩打速度可達約每分鐘 12,000 次，對鬍鬚較少或每天維持清爽外觀的男士來說，屬於夠快、夠乾淨但不算過度「暴力」的設定。​

針對鬍鬚濃密、粗硬的用家，P3 Pro 則升級至雙摩打設計，兩枚摩打以水平反向運行，加上兩側避震結構，在提升切剃動力的同時減低手感震動。 配合三刀頭設計，可以同時處理不同長短的鬍根，減少在同一位置來回重剃的次數，實際剃鬚時間會比較短，對早上趕出門的人尤其友善。​





專利弧頂刀頭：貼面度與效率兼備

不少男士不敢換電動鬚刨，是因為擔心不夠貼面，Laifen 在刀頭設計上嘗試處理這個痛點。 品牌自家研發的弧頂刀頭，外觀呈蘑菇形，內刀頭更緊貼外刀網，剃鬚角度比傳統 U 形結構更廣，可以更貼合面頰、下巴以及兩側輪廓，減少「剃到一半還有陰影」的情況。​

兩款鬚刨的刀網厚度僅約 0.055mm，對追求效率與刮鬍觸感的用家來說，代表着在不明顯增加刺激感的前提下，可以更快切斷鬍根。如果你本身有敏感肌，仍然建議從乾淨臉部開始、配合適量剃鬚啫喱或暖毛巾軟化鬍鬚，會更加舒適。​





智能感應＋乾濕兩用！更貼近日常使用場景

T1 Pro 和 P3 Pro 皆搭載 PID 動態補償演算法，能夠感應鬍鬚濃密程度，實時調整切割力度，避免在鬍鬚較密或角度尷尬位時突然拉扯皮膚。全機具備 IPX7 防水等級，可支援乾剃和濕剃兩種使用方式，不論你喜歡在洗澡時順手剃鬚，或是洗面後再慢慢刮，都沒有使用限制。​

機身支援全機水洗，配合磁吸式刀頭設計，拆卸和清潔步驟相對直接，適合沒有太多時間打理器具的用家。對於經常出差或旅行的人來說，兩款鬚刨都設有飛行模式，可以避免在行李中誤觸開關，兼顧安全與電量管理。​





Type-C 充電與續航

在充電設計上，Laifen 選擇了通用的 Type-C 介面，不再需要獨立充電底座或特殊線材，只要一條線就可以同時照顧手機、耳機和鬚刨，對桌面收納和旅行出門都更方便。 兩款產品同樣支援「應急快充」，T1 Pro 充電約 1 分鐘可用約 8 分鐘，P3 Pro 充電約 3 分鐘則有約 7 分鐘使用時間，臨出門前發現沒電也不至於太慌張。​

在完整充電情況下，T1 Pro 續航時間約 120 分鐘，P3 Pro 約 100 分鐘，以每天剃鬚 1 至 2 次的頻率計算，一般可使用接近一個月才需要再充電。 對於不喜歡經常「照顧」電器的用家來說，這種把充電頻率拉長的設計，會很明顯提升整體使用體驗。

從產品定位，T1 Pro 比較適合鬍鬚較少、偏重便攜性與日常輕巧保養的男士，建議零售價為 $599，提供原色鋁合金、深灰鋁合金及藍色鋁合金三種配色，屬香港行貨並附兩年保養。P3 Pro 則主打高動力與更強的「展示感」，三刀頭、雙摩打以及玻璃面設計，都在向對質感與性能同樣有要求的男士示好，建議零售價為 $899，同樣提供三款鋁合金配色、香港行貨與兩年保養。