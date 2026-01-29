緬北明家犯罪集團案11名罪犯 被執行死刑

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
西貢黃石營地金錢糾紛 內地漢遭女子用煲蓋摑面 現場有人持斧
【on.cc東網專訊】今晨(28日)11時16分，西貢黃石營地一名姓趙(35歲)內地男子報案，指他被一名女子用煲蓋襲擊。警員到場調查後，以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名姓趙(44歲)女子，報案人則毋須送院。on.cc 東網 ・ 1 天前
日出康城領都裝充電樁風波 業主收授權票遭群煞滋擾 5人被捕
近日有人在網上發貼文，指將軍澳日出康城領都停車場安裝電動車充電樁，惟即使車位業主有否充電服務需要，一律被要求支付2.1萬元的安裝費，多名業主質疑充電樁的造價過高，有業主希望再開會討論，包括清潔費及保安費在內的管理費加幅過高問題，周日（25日）設「街站」收集居民授權票，期間有人帶同十多名大漢到場滋擾，有人報案求助。警方以涉嫌非法集結拘捕5人，包括一名15歲少年。港鐵則指，當時有業主確認相關人士為同行訪客，客務處按程序放行。am730 ・ 1 天前
親切醫生山本翔酒後闖女廁！ 埼玉餐廳凌晨拉鋸淤青滿身！
這世上總有些人外表光鮮，內裡藏著驚人秘密！日本埼玉縣草加市一家餐廳，2025年11月19日凌晨，上演一場讓人脊背發涼的戲碼。28歲的東京醫院醫生山本翔（化名），本來和朋友聚餐喝酒，結果酒意上頭，衝進女廁對認識的20多歲女子小林優子（化名）動手動腳。警方調查發現，他涉嫌非法拘禁和強制性交致傷，當場逮捕。Japhub日本集合 ・ 1 天前
涉啟德以鐳射筆照射狗隻及狗主 男子被判無罪 官拒批訟費指自招嫌疑
58 歲男子被指去年在啟德零售館外，以鐳射筆照射狗隻眼睛、兩名狗主，他否認虐畜、普通襲擊 3 罪受審，周三（28 日）在觀塘裁判法院被裁定全部罪名不成立。法庭線 ・ 13 小時前
涉損壞鄰居閉路電視及淋潑糞便到冷氣機槽 59歲婦續准保釋候訊
一名婦人涉嫌損壞樓下住戶的閉路電視鏡頭及向冷氣機槽淋潑糞便，被控刑事損壞等兩罪。案件今日(28日)於東區裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，以待辯方索取法律意見及與控方進行商討。主任裁判官張志偉將案件押後至3月11日再訊，被告續准以2,000元保釋，期間不得接觸控方證人。被告孫兆芳(59歲)，報稱家庭主婦，被控一項「刑事損壞」罪，指她於去年5月31日在筲箕灣延齡大廈15樓走廊無合法辯解而損壞屬於冼惠玲的一個閉路電視攝像頭。孫另被控一項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產」罪，指她於去年6月6日至7月13日，無合法權限或解釋而將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，拋擲或放置到延齡大廈15樓某室的冷氣機上。am730 ・ 17 小時前
日出康城領都充電樁風波 業主設收集授權票攤位 十多人疑「踩場」滋擾 警方拘 5 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳日出康城「領都」早前通過停車場加裝電動車充電樁，每名車位業主需位付2.1萬元。有業主質疑造價過高，希望再開會討論包括管理費、保安費及清潔費等加幅問題。有多名業主周日（25 日）在屋苑範圍設「街站」收集授權票，期間遭多人到場滋擾，警方接獲報案求助到場調查，翌日在多區以涉嫌「非法集結」拘捕 5 名男子，年齡介乎15至53歲。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
男子旺角櫃員機入鈔遇劫失5萬元及擦傷 警追緝非華裔賊
昨日(27日)晚上10時06分，警方接獲一名男子報案，指自己於旺角彌敦道589號一銀行透過自動櫃員機存款期間，被人搶去約5萬元現金，賊人其後往油麻地方向逃去。人員接報到場，經初步調查，案件列作搶掠，暫未有人被捕。警方現正追緝一名年齡介乎30至40歲的非華裔男子，案發時身穿長袖上衣及深色長褲。am730 ・ 1 天前
陳志被捕｜ 台灣拍賣犯罪資產 包括Hermès Birkin手袋 柬埔寨：涉非法取得國籍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】太子集團創辦人、涉在柬埔寨從事大規模跨國電詐的陳志月初在當地落網，已移交中國受審。柬埔寨外交部周一（26 日）發表聲明，指陳志涉以不正當手段取得國籍，決定依法作出拘捕及遣返中國，強調符合司法協助程序。柬埔寨國家銀行早前宣布太子銀行進入清算程序，台灣法務部亦指，將於2月3日舉辦太子集團犯罪資產拍賣會，包括Hermès等多款名牌手袋、名牌波鞋等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
南韓 36 週墮胎案 涉將胎兒放冰箱致死 涉案女子、醫生及院長被控謀殺︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 南韓檢察機關近日就一宗懷孕 36 週人工流產案件，要求法庭判處涉案女子、手術醫生及醫院院長入獄。在周一（26 日）於首爾中央地方法院舉行的聆訊中，控方要求判處 81 歲的尹姓（Yoon）醫院院長 10 年監禁，並處以 500 萬韓圓罰款，以及追繳 11.5 億韓圓犯罪所得。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
西環47歲男子駕車突暈倒 11歲仔從旁扭軚閃避 撼私家車再撞欄｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】西環堅尼地城周一（26 日）發生驚險交通意外，傍晚約6時 24 分，一名47歲男司機接載11歲兒子期間，駛至山市街時突暈倒，至近卑路乍灣公園屏障才停下，期間曾撞到另一架私家車。47歲男子送院留醫 ICU，事件中沒有其他人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 天前
尿液汽水｜退休漢認罪下月判刑 親友求情稱常以幽默方式帶來歡樂
一名退休漢涉把尿液加入樽裝汽水放上貨架後被捕，他今日(27日)在九龍城法院承認兩項罪名。裁判官莫子聰指，本案非常特別，被告過往紀錄良好，但本案性質嚴重，會考慮一系列判刑可能性，把案押後至下月10日判刑，為被告索取心理專家、精神科、感化及社會服務令等報告，期間續還押候判。被告羅劍毅(63歲)，承認一項意圖損害等而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，指他於去年7月18日，在旺角彌敦道771-775柏宜中心2號地舖惠康超級市場內，非法及惡意使一名陳姓男童飲用含有有害物品(即尿液)，意圖使男童受損害、精神受創或惱怒。他另認一項「有意圖而企圖使他人受損害、精神受創或惱怒而導致該人服用有害物品」罪，指他由2024年7月21日至去年8月6日期間(首尾兩日包括在內)，於香港非法及惡意使他人服用有害物品，即尿液，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒。am730 ・ 1 天前
警拘71人涉洗黑錢及詐騙 有跨國二手車行被騙1.34億港元
警方早前展開一連15日代號「穿雲」行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，期間以「洗黑錢」罪拘捕71人，年齡介乎14至65歲，報稱學生、家庭主婦、地盤工人及保安員等，全部是傀儡戶口持有人，涉嫌曾向詐騙集團借出或賣出其銀行帳戶以換取報酬。行動涉及69宗騙案，共涉182名受害人，損失金額最高一宗，是一家經營二手汽車買賣的跨國公司，被騙去1.34億港元。AASTOCKS ・ 1 天前
南韓前第一夫人金建希涉貪 被判囚1年8個月
《韓聯社》報道，南韓前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌貪污受賄案一審今日(28日)宣判，法院判處金建希有期徒刑1年8個月，追繳贓款1,281.5萬韓圜，折合約6.25萬元人民幣。 報道指，判決刑量遠低於檢察組提出的量刑建議，即有期徒刑15年、罰款20億韓圜及追繳贓款9.48億韓圜。 金建希被控收受統一教賄賂，涉嫌《特定犯罪加重處罰法》中的斡旋受賄罪；參與操縱德意志汽車股價，違反《資本市場法》；非法接受民調服務，違反《政治資金法》。法庭認為金建希的部分行為構成受賄罪，但其餘兩項指控罪名不成立。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
警方籲市民慎防假冒「網罪科」人員行騙
警方「守網者」社交平台公布，發現近日有人假冒「網絡安全及科技罪案調查科」（網罪科）人員，以電話/訊息方式聯絡跟進案件進度，甚至要求轉賬款項以「追回騙款」，為增加可信度，更會附上偽造文件以混淆視聽。警方呼籲市民提高警覺，切勿上當。 守網者提醒： 警方絕對不會要求市民轉賬、匯款或索取金錢； 任何聲稱可「追回騙款」並要求支付手續費或保證金等，必屬詐騙； 切勿向陌生人透露個人資料、銀行戶口資料、網上銀行帳戶及密碼等； 提醒身邊親友提防受騙； 如有懷疑，可致電防騙易熱線18222查詢。 (da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
德意志銀行於德國辦公地點遭檢察部門搜查
《CNBC》報道，德國警方昨日(28日)上午搜查德意志銀行位於法蘭克福和柏林的辦公室，進行洗錢調查。該行聲明確認法蘭克福檢察官正於該行業務場所進行調查，並稱正全力配合檢察機關。 德意志銀行將於當地時間周四(29日)發布去年第四季度及全年財報。 德國執法部門2022年曾因洗錢調查搜查德意志銀行法蘭克福辦公室，該銀行及其子公司DWS同年5月因後者涉嫌「漂綠」行為受到調查。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 33 分鐘前
德銀兩辦公室被德國警方突擊搜查 涉洗黑錢案
德意志銀行位於法蘭克福及柏林的辦公室周三早上被德國警方突擊搜查,涉及一宗洗黑錢案。德銀的聲明確認,「法蘭克福檢察官正在旗下辦公室進行調查工作」,公司會全面配合調查,「目前無法就事件發表進一步評論」。德銀收市跌近2%。2022年,德銀的法蘭克福辦公室亦曾經因洗錢被搜查。該行會在德國時間周四公布去年第四季度及全年度業績。 (BC)#德銀 #洗黑錢案infocast ・ 4 小時前
內地去年辦理重大證券犯罪案逾200宗
內媒從公安部獲悉，去年，全國公安經偵部門共辦理重大證券犯罪案件超過200宗，有力淨化資本市場生態、保護投資者合法權益，保障資本市場高質量發展。 去年，公安部經偵局共部署偵辦超過70宗上市公司涉嫌犯罪案件、聯合有關部門督辦12宗重大財務造假類犯罪案件，從嚴懲治涉嫌犯罪的上市公司控股股東、實際控制人等「關鍵少數」，深挖財務造假背後的挪用資金、職務侵佔、背信損害上市公司利益等掏空公司資產的犯罪行為，對參與和配合造假的中介機構及第三方「一案雙查」，全面淨化行業生態。 針對嚴重影響市場秩序的操縱市場和內幕交易等犯罪活動，去年公安部經偵局部署地方公安經偵部門依法辦理證監部門移送的超過130宗證券交易類涉嫌犯罪案件，部署北京、江蘇、浙江等地經偵部門會同證監稽查部門對重大、疑難、典型的超過30宗證券交易犯罪線索開展聯合情報研判。 針對網上非法證券期貨犯罪猖獗態勢，公安經偵部門首次啟動研判式集群打擊，集中偵破12宗網上非法證券期貨犯罪案件，現場抓獲犯罪疑犯超過230名，追繳各類違法所得逾3,500萬元，涉案金額高達2,000億元。針對利用網絡直播薦股、假冒券商等非法證券活動的新趨勢、新特點，加強與證監、AASTOCKS ・ 21 小時前
美聯儲據報未回應聯邦檢察官對鮑威爾刑事調查所發出傳票
《CNBC》引述消息報道，美聯儲尚未遵守華盛頓特區聯邦檢察官針對美聯儲主席鮑威爾刑事調查所發出的大陪審團傳票。消息指，聯邦檢察官對鮑威爾的調查仍在進行。 鮑威爾本月11日表示自己正接受刑事調查。調查由華府哥倫比亞特區聯邦檢察官Jeanine Pirro的辦公室主導。報道稱，目前尚不清楚美聯儲提交傳票所要求文件的最後期限。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 小時前