緬北明家集團要犯明珍珍 庭上懺悔願擔責

【on.cc東網專訊】緬北明家犯罪集團首要分子明珍珍等11人，被浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪判處死刑，上月底已伏法。內地官媒周日（8日）播出明珍珍當庭懺悔的影片。

去年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院判處明國平、明珍珍、周衞昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等人死刑。明國平、明珍珍等其後提出上訴，遭浙江省高級人民法院駁回。明珍珍在庭上懺悔稱：「造成今天這樣的局面，我感到很愧疚，如今我也深刻意識到了自己的錯誤，為自己以前的無知和愚昧感到懊悔。對不起，我願意去承擔該由我承擔的責任。」

報道指，明家犯罪集團對不服從管理、無法完成任務的電詐人員輕則體罰、重則殘害。毆打、虐待、銬在老虎籠旁威嚇、關進小黑屋禁閉等等。最高人民法院覆核確認，2015年以來，明家犯罪集團在緬甸果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，實施電訊網絡詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金100多億元人民幣（約113億港元）。明家犯罪集團還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成中國公民14人死亡、多人受傷。

