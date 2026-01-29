緬北明氏家族詐騙殺人死刑定讞 11人中國伏法

（法新社北京29日電） 中國官方媒體今天報導，中國處決11名與緬甸犯罪集團有關人士，包括「電信詐騙行動的關鍵成員」，顯示北京正加強打擊龐大且跨國的詐騙產業。

這類詐騙據點遍布東南亞，包括緬甸政府無力顧及的邊境地區，詐騙分子常以虛構的戀愛關係和加密貨幣投資，誘騙網路用戶上當。

這些詐騙集團一開始主要鎖定說中文的受害者，之後便擴展至多種語言，對全球各地行騙。

參與詐騙者有些是自願當詐騙分子，有些則是被販運來的外國人士，被迫從事相關活動。

廣告 廣告

近年來北京加強與區域各國合作，打擊這些詐騙據點，數以千計犯嫌被遣返中國審判。

新華社報導，今天被執行死刑的11人是去年9月被中國溫州的法院判處死刑，並由該法院負責執行。被處決者的罪名包括「故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙及開設賭場」。

案件上訴至中國最高人民法院後被駁回，認定自2015年以來犯罪事實「證據確鑿、足以定罪」。

被處決者中，包括緬北明氏家族集團，他們的行為導致14名中國公民死亡，「許多其他人」受傷。

以緬甸邊境地區為中心的詐騙行動已透過電話和網路騙局，從全球掠奪數十億美元。

浙江省溫州市中級人民法院去年9月以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑，並判處相應附加刑。

中國公安機關2023年11月公開懸賞通緝盤踞緬北果敢的明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍等明氏家族犯罪集團成員，並在緬甸相關方面的配合下，將明國平、明菊蘭及明珍珍等3人逮捕並移交中國有關方面。