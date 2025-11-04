緬北白家犯罪集團涉詐案 5人被判死刑

【on.cc東網專訊】廣東省深圳市中級人民法院周二（4日）一審公開宣判緬北4大犯罪家族之一白家犯罪集團案，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅文鼎等9名被告判處3至20年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

經審理查明，以白所成、白應能（另案處理）、白應蒼等家族核心成員為首要分子，以李福壽等家族成員、親信下屬及李龍華等武裝頭目為首的白家犯罪集團，利用白家家族在緬甸果敢地區的影響力和家族武裝力量，通過自行修建、合作開發等方式設立百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個園區，招攬、吸引楊立強、潘憲、鄢杰峰等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電訊網絡詐騙，開設賭場，故意殺人，故意傷害，綁架，敲詐勒索，組織、強迫賣淫，組織他人偷越國（邊）境等犯罪活動，涉賭、詐等資金約290億人民幣（約318億港元），造成6名中國公民死亡、1名中國公民自殺、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造約11噸毒品甲基安非他命（俗稱冰毒）。

法院認為，白所成、白應蒼等人組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等12項罪名。法庭根據各被告犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。

