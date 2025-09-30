緬北電騙｜明氏家族11 人被判死刑 萬人詐騙園區涉逾百億 回顧新勢力家族興衰｜Yahoo

緬北明家犯罪集團案11人被判處死刑（央視新聞）

【Yahoo 新聞報道】位於緬北的果敢自治區一直是詐騙園區盛行的地區，當地的四大家族以外，近年崛起的新勢力家族「明家」 被中緬警方聯合打擊，去年 39 人被起訴詐騙、故意殺人等罪，浙江省溫州市中級法院周一（29 日）對明氏家族作出裁決，其中 11 人被判處死刑。

涉賭、詐資金逾100億元人民幣

緬北明家犯罪集團案周一在溫州市中級法院宣判，對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等 11 人判處死刑；另有 5 人被判死刑、緩刑2年，11 人被判無期徒刑。有 12 人被判處5年至24年有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑罰。

據法院判詞，2015年以來，以明學昌（已死亡）、明國安（另案處理）、明國平、明珍珍等家族核心成員為首的犯罪分子，利用明家家族在緬甸果敢地區的影響力，發展其掌控的武裝力量，在果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引多名「金主」進駐並提供武裝庇護，實施電信網絡詐騙、開設賭場、販賣毒品、組織賣淫等犯罪活動，涉賭、詐資金100餘億元人民幣。

共造成至少 14 人死亡

明家犯罪集團伙同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，殺害、傷害試圖逃跑或不服從管理的涉詐人員，造成10人死亡、2人受傷；2023年10月20日，為防止涉詐人員被移交中國，明家武裝人員開槍射擊，又造成4人死亡、4人受傷。

控制當地警察、發展武裝力量

明家犯罪集團盤踞緬北果敢地區多年，操縱賭場和詐騙園區，牽涉販毒、賣淫和暴力犯罪。他們把靠近中國邊境的果敢老街等地，發展成賭博和詐騙的集散地。最鼎盛時，家族經營的詐騙園區囚禁至少 1 萬人，被迫長時間操作網上詐騙。

最臭名昭著的「臥虎山莊」園區內，工人經常遭到毆打與酷刑。在 2023 年 10 月，臥虎山莊有 50 至 100 名工人企圖逃跑，遭守衛開槍射殺，一度被傳死者包括便衣中國警員，事後中方態度越趨強硬，發出逮捕令要求緬方移交明氏家族核心成員，並加大力度支持緬方推翻果敢的犯罪網絡。

果敢位於緬甸與雲南的邊界，著名的「四大家族」發跡史從「果敢王」彭家聲開始，1989緬甸內戰後，果敢確立自治地位，緬甸共產黨成員的彭家聲成為撣邦第一特區主席、果敢民族民主同盟軍總司令，彭家聲部下白所成、魏超仁、劉正祥、劉國璽亦開始盤鋸當地的四大家族時代。

據外媒估算，以四大家族為中心的賭場每年處理資金高達數十億美元。其中明氏家族本為白所成的親信，負責控制當地的警察部隊，及掌管其中一個最大園區「臥虎山莊」。自劉氏家族首腦劉國璽 2020 年去世，明氏家族聲威漸長，成為當地的新勢力家族。

明國平、明珍珍 2023 年被移交中國警方（中國公安）

臥虎山莊案後引中國公安強硬打擊

為逃避官方行動打擊，每當遇上清查，明家會提前轉移電詐人員，2023 年 10 月 20 日一次「臥虎山莊」的轉移過程中，多人企圖逃跑，守衛開槍射殺，網上一度流傳有便衣警殉職，其後中方否認，並指事件中至少 4 名中國公民死亡。

其後中緬警方展開聯合打擊，2023 年緬甸爆發武裝衝突，三支反軍政府的少數民族聯盟部隊被指在中方「開綠燈」情況下展開攻勢，迫使緬甸軍方撤出果敢，明氏家族失去庇護，勢力逐漸瓦解。同年 11 月 15日，明氏首腦明學昌被指在緬甸警方圍捕過程中自殺身亡；其子明國平、孫女明珍珍等人翌日被移交中國警方，大量被囚禁的詐騙工人亦被交還中國。

有分析認為，隨着 39 名明氏家族成員被判刑，中國官方展示出嚴厲打擊跨境詐騙的決心，不過，外界指相關詐騙產業鏈並未徹底消失，而是轉移至柬埔寨等地，緬甸境內至今仍有部分詐騙園區存在。

來源：BBC