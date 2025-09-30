楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
緬北電騙｜明氏家族11 人被判死刑 萬人詐騙園區涉逾百億 回顧新勢力家族興衰｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】位於緬北的果敢自治區一直是詐騙園區盛行的地區，當地的四大家族以外，近年崛起的新勢力家族「明家」 被中緬警方聯合打擊，去年 39 人被起訴詐騙、故意殺人等罪，浙江省溫州市中級法院周一（29 日）對明氏家族作出裁決，其中 11 人被判處死刑。
涉賭、詐資金逾100億元人民幣
緬北明家犯罪集團案周一在溫州市中級法院宣判，對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等 11 人判處死刑；另有 5 人被判死刑、緩刑2年，11 人被判無期徒刑。有 12 人被判處5年至24年有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑罰。
據法院判詞，2015年以來，以明學昌（已死亡）、明國安（另案處理）、明國平、明珍珍等家族核心成員為首的犯罪分子，利用明家家族在緬甸果敢地區的影響力，發展其掌控的武裝力量，在果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引多名「金主」進駐並提供武裝庇護，實施電信網絡詐騙、開設賭場、販賣毒品、組織賣淫等犯罪活動，涉賭、詐資金100餘億元人民幣。
共造成至少 14 人死亡
明家犯罪集團伙同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，殺害、傷害試圖逃跑或不服從管理的涉詐人員，造成10人死亡、2人受傷；2023年10月20日，為防止涉詐人員被移交中國，明家武裝人員開槍射擊，又造成4人死亡、4人受傷。
控制當地警察、發展武裝力量
明家犯罪集團盤踞緬北果敢地區多年，操縱賭場和詐騙園區，牽涉販毒、賣淫和暴力犯罪。他們把靠近中國邊境的果敢老街等地，發展成賭博和詐騙的集散地。最鼎盛時，家族經營的詐騙園區囚禁至少 1 萬人，被迫長時間操作網上詐騙。
最臭名昭著的「臥虎山莊」園區內，工人經常遭到毆打與酷刑。在 2023 年 10 月，臥虎山莊有 50 至 100 名工人企圖逃跑，遭守衛開槍射殺，一度被傳死者包括便衣中國警員，事後中方態度越趨強硬，發出逮捕令要求緬方移交明氏家族核心成員，並加大力度支持緬方推翻果敢的犯罪網絡。
果敢位於緬甸與雲南的邊界，著名的「四大家族」發跡史從「果敢王」彭家聲開始，1989緬甸內戰後，果敢確立自治地位，緬甸共產黨成員的彭家聲成為撣邦第一特區主席、果敢民族民主同盟軍總司令，彭家聲部下白所成、魏超仁、劉正祥、劉國璽亦開始盤鋸當地的四大家族時代。
據外媒估算，以四大家族為中心的賭場每年處理資金高達數十億美元。其中明氏家族本為白所成的親信，負責控制當地的警察部隊，及掌管其中一個最大園區「臥虎山莊」。自劉氏家族首腦劉國璽 2020 年去世，明氏家族聲威漸長，成為當地的新勢力家族。
臥虎山莊案後引中國公安強硬打擊
為逃避官方行動打擊，每當遇上清查，明家會提前轉移電詐人員，2023 年 10 月 20 日一次「臥虎山莊」的轉移過程中，多人企圖逃跑，守衛開槍射殺，網上一度流傳有便衣警殉職，其後中方否認，並指事件中至少 4 名中國公民死亡。
其後中緬警方展開聯合打擊，2023 年緬甸爆發武裝衝突，三支反軍政府的少數民族聯盟部隊被指在中方「開綠燈」情況下展開攻勢，迫使緬甸軍方撤出果敢，明氏家族失去庇護，勢力逐漸瓦解。同年 11 月 15日，明氏首腦明學昌被指在緬甸警方圍捕過程中自殺身亡；其子明國平、孫女明珍珍等人翌日被移交中國警方，大量被囚禁的詐騙工人亦被交還中國。
有分析認為，隨着 39 名明氏家族成員被判刑，中國官方展示出嚴厲打擊跨境詐騙的決心，不過，外界指相關詐騙產業鏈並未徹底消失，而是轉移至柬埔寨等地，緬甸境內至今仍有部分詐騙園區存在。
來源：BBC
其他人也在看
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
國慶中秋好去處2025｜廣州融創樂園「國潮演出季」開催！人均$160起玩足3日 逾50場演藝節目：非遺歌舞、魔幻特技秀 即睇交通方法
國慶中秋假期將至，廣州融創樂園舉行「國潮演出季」，全日帶來超過50場演藝節目，5大主題秀包括非遺歌舞、仙俠大巡遊、南越聖火秀、魔幻特技秀、嶺南實景秀等，帶來視覺與聽覺的盛宴，另還有燈謎會、大馬戲、古風市集等，充滿節日氣氛！Yahoo購物專員為大家詳情講講活動內容、演出時間，再附上門票及交通詳情，今個長假不妨北上廣州旅遊～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港迪士尼樂園20周年美食之旅搶先看！大熱萬聖節「阿Jack怪誕大餐」、必入手聖誕節「米奇節日慶典爆谷桶」
香港迪士尼餐飲團隊將餐飲轉化為結合娛樂的「EATertainment」體驗，透過迪士尼角色、故事及現場互動為大家客帶來奇妙感受。萬聖節的「阿Jack怪誕大餐」自2022年推出以來已成為節日經典，2024年銷量超過7,000套，今年回歸後部分日子預約已爆滿 ！Duffy與好友主題餐飲，「魔雪奇緣世界」的小白主題夏雪節軟雪糕同樣大受歡迎，大家準備好迎接不同驚喜了沒？Yahoo Food ・ 21 分鐘前
十一國慶｜煙花匯演外還可以去這裡！免費入場國慶賽馬日/科學館/濕地公園
十一國慶將至，今年政府與社會各界繼續推出一系列特別活動及優惠，國慶賽馬日/科學館/太空館常設展館/濕地公園等免費入場、電車/天星小輪等免費乘搭，無論交通、文化藝術、娛樂活動以及飲食等通通都有優惠！今次為大家精選國慶好去處，既能享用各種限定優惠，亦能欣賞國慶煙花匯演、黃大仙祠綵燈會，以及參加免費導賞團等，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 31 分鐘前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 1 天前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 1 天前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」
向來予人霸氣感覺嘅萬梓良，幕前演出出盡力水，鏡頭後同樣豪邁奔放。早前李思捷同麥包、黃智賢、曹永廉3位Hey brother隊友主持youtube節目《尹李吹水》，討論圈中好戲之人，萬梓良當然榜上有名。更爆嘅係李思捷大爆萬梓良試過「細佬被蛇咬」！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 6 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 8 小時前
財經｜港府未來十年房屋供應目標42萬個
政府公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告。下一個十年期總房屋需求為41.91萬個單位，政府因而將供應目標定於42萬個單位。Fortune Insight ・ 3 小時前
吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起
如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛
日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！Yahoo Food ・ 1 天前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂
著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。鉅亨網 ・ 1 天前