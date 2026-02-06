緬因貓吐血伏坪石邨停車場地下 毛守救走急救中

【動物專訊】今日（2月6日）黃昏有一隻灰黑色緬因貓傷重俯伏在坪石村停車場地下，更吐出黑色血液或體液，奄奄一息。好心人Fanny發現後立即尋找毛守救援協助，現已將貓貓送院急救，毛守Kent指貓貓膀胱閉塞，懷疑貓主不想醫治貓貓，將其掉出街讓他自生自滅。

讀者Fanny表示，今日黃昏6時45分，她經過坪石邨停車場時發現一隻緬因貓奄奄一息，身邊一大灘深色嘔吐物，伏在停車場地上。Fanny見貓貓仍有呼吸，已經即時通知毛守救援阿 Kent 協助。在等待過程，Fanny指有百貨的老闆及一位男街坊幫助安撫貓貓，這貓貓更懂性，仍努力搖尾親人、一邊在流眼淚，令人心酸。

Fanny指阿Kent指貓貓為緬因貓，男仔，有膀胱閉塞問題，估計已經塞有2至3日，懷疑主人發現貓貓不舒服幾日，不想花錢醫治，所以將貓貓掉出街自生自滅。據知，貓貓仍在急救中，醫生已在貓貓的膀胱足足抽咗520毫升的血尿，若不及救治，貓貓隨時會爆膀胱而死。

Fanny希望貓貓吉貓天相，她亦正努力尋找停車場的閉路電視，希望找回可惡的棄貓者，為貓貓討回公道。若目睹貓貓被棄經過或知道貓貓的身世，請與本報聯絡。

