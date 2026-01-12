緬甸大選︱內戰致數百萬人流離失所 戰區空城仍列投票點 選民投票須穿越地雷、陷阱等︱Yahoo

部分城市已於上月 28 日完成首階段投票。 (Photo by Myo Kyaw Soe/Xinhua via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】緬甸東部城鎮哈帕普恩（Hpapun）曾是區內重要樞紐，設有銀行、政府辦事處及商店，亦擁有一個機場，便利周邊山谷居民出入。不過，隨着多年戰事持續，哈帕普恩如今已成為一座空城，當局仍將安排該地在今個月第二階段大選投票，被形容為毫無實質意義。

綜合外媒報道，軍政府表示，哈帕普恩將於本月 11 日隨全國第二階段選舉重啟投票。惟實地所見，整個城鎮已無人居住，商舖及民居不是被焚毀、炸毀，便是被叢林吞噬。警署外牆仍掛有以英文寫成的「Can We Help You?」標語，但入口內卻豎立骷髏與交叉骨標誌，警告內有地雷。

廣告 廣告

有報道指，部分投票會安排在距離哈帕普恩約 10 公里的戰術指揮部內舉行，但選民需穿越地雷、陷阱，以及約 800 名自去年起被圍困的政府軍士兵駐守區域，實際上難以到達。人民防衛軍指揮官 Tin Oo 批評，軍方籌辦的選舉是「造假及舞台式安排」，目的只為鞏固已奪取的權力。

部分城市出現選民缺席情況，投票率或低至 35%。(Photo by Sai Aung MAIN / AFP via Getty Images)

全國至少有 350 萬名選民流離失所

內戰亦導致大批民眾流離失所。全國估計至少有 350 萬名選民因戰火被迫離家，無法參與投票。居民 Aye Thu Zar 兩個月前因政府戰機空襲村莊而逃離家園，現與兒子居於 Sittang River 河岸一個約 150 人的流徙社群，缺乏救援機構支援。她表示，自己不會投票，亦未曾接獲任何選舉相關資訊。

相較之下，距離哈帕普恩約兩小時車程的仰光（Yangon）市面平靜，戰事氣氛不明顯。部分城市已於上月 28 日完成首階段投票，第二階段後，當局計劃於本月 25 日舉行第三階段，隨後公布最終結果。不過，由於選票上僅有軍方支持的政黨，部分城市出現選民缺席情況，有地方選務人員透露，投票率或低至 35%。

親軍方的聯邦鞏固與發展黨已在首階段贏得 102 個下議院議席中的 89 席，外界普遍預料該黨將在整體選舉中勝出。