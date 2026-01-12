跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
緬甸大選︱內戰致數百萬人流離失所 戰區空城仍列投票點 選民投票須穿越地雷、陷阱等︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】緬甸東部城鎮哈帕普恩（Hpapun）曾是區內重要樞紐，設有銀行、政府辦事處及商店，亦擁有一個機場，便利周邊山谷居民出入。不過，隨着多年戰事持續，哈帕普恩如今已成為一座空城，當局仍將安排該地在今個月第二階段大選投票，被形容為毫無實質意義。
綜合外媒報道，軍政府表示，哈帕普恩將於本月 11 日隨全國第二階段選舉重啟投票。惟實地所見，整個城鎮已無人居住，商舖及民居不是被焚毀、炸毀，便是被叢林吞噬。警署外牆仍掛有以英文寫成的「Can We Help You?」標語，但入口內卻豎立骷髏與交叉骨標誌，警告內有地雷。
有報道指，部分投票會安排在距離哈帕普恩約 10 公里的戰術指揮部內舉行，但選民需穿越地雷、陷阱，以及約 800 名自去年起被圍困的政府軍士兵駐守區域，實際上難以到達。人民防衛軍指揮官 Tin Oo 批評，軍方籌辦的選舉是「造假及舞台式安排」，目的只為鞏固已奪取的權力。
全國至少有 350 萬名選民流離失所
內戰亦導致大批民眾流離失所。全國估計至少有 350 萬名選民因戰火被迫離家，無法參與投票。居民 Aye Thu Zar 兩個月前因政府戰機空襲村莊而逃離家園，現與兒子居於 Sittang River 河岸一個約 150 人的流徙社群，缺乏救援機構支援。她表示，自己不會投票，亦未曾接獲任何選舉相關資訊。
相較之下，距離哈帕普恩約兩小時車程的仰光（Yangon）市面平靜，戰事氣氛不明顯。部分城市已於上月 28 日完成首階段投票，第二階段後，當局計劃於本月 25 日舉行第三階段，隨後公布最終結果。不過，由於選票上僅有軍方支持的政黨，部分城市出現選民缺席情況，有地方選務人員透露，投票率或低至 35%。
親軍方的聯邦鞏固與發展黨已在首階段贏得 102 個下議院議席中的 89 席，外界普遍預料該黨將在整體選舉中勝出。
其他人也在看
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 6 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 9 小時前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解
內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。am730 ・ 1 天前
李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏
李龍基與比他年輕36歲的王青霞的拍拖多年，即使女方被挖出不少醜聞，李龍基仍對她不離不棄。不過，去年冬至女方被爆出已婚及育有一名16歲的兒子，二人終於和平分手，而李龍基今日於分手後首度會見傳媒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus
2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
歐洲27國擬聯合出兵對抗美軍 保護格陵蘭與北極
美國與歐洲長期以來的盟友關係，近期出現明顯裂痕，甚至升高至劍拔弩張的程度。最新消息指出，歐盟正因美國可能以武力奪取丹麥領土格陵蘭島而高度警戒，並討論由 27 個成員國共同組建一支聯合部隊，以防範美軍行動。鉅亨網 ・ 4 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
李龍基未完全放低王青霞 自爆為Chris被判守行為 否認係「計算基」︰咁我真係好失敗
75歲李龍基同39歲未婚妻王青霞（Chris）嘅「爺孫戀」一度係坊間話題，但上月有有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 11 小時前
傳卡域克周三前獲任命魔帥
【Now Sports】BBC引述曼聯消息人士指，卡域克已成為曼聯看守領隊的最熱門人選，並可望在周三前獲任命。消息指，曼聯高層經過先後與卡域克（Michael Carrick）及蘇斯克查會面後，44歲的卡域克獲委任為看守領隊到季尾的機會更高，而曼聯方面希望當球員周三操練前，鎖定這個任命。蘇斯克查於2021年離任時，當時出任其助教的卡域克曾臨時領軍3場，取得2勝1和的不俗戰績。紅魔上周辭退阿摩廉，結束14個月在球隊的領軍生涯，由費查出任看守領隊，不過球隊上周三在英超與般尼言和後，周日更在英格蘭足總盃第3圈被白禮頓踢出局。卡域克球員時代曾為曼聯的重心球員，於2006至2018年期間，在各項賽事上陣464場。now.com 體育 ・ 4 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
AGA現身漫天風雪叢林 同行外籍男子身份惹揣測
【on.cc東網專訊】歌手AGA（江海迦）自和唱片公司完約後，已移居家鄉澳洲方便照顧年邁母親，不過她並未有放棄其歌唱事業，早前她以2025年壓軸場嘉賓身份演出假中山舉行的草莓音樂節，在可容納5萬人的露天場地開騷。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）
「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！YAHOO著數 ・ 11 小時前
大師冇點你│恒生私有化後續影響（李聲揚）
有匯控股東投訴點解要「包底」恒生，呢個真係奇。恒生一直係附屬公司，帳目併入匯控，邊有包底一回事？至於有人幻想私有化後壞帳可以「收埋」，更加離譜。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
加總理訪中 兩國關係將因「共同敵人」川普而破冰
（法新社北京12日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13日抵達北京與中國領導人習近平會面，希望在尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。以下是此次訪問的重要意義以及對中加關係可能帶來的影響： ● 意義重大 卡尼將於13至17日訪問中國，預定與習近平及國務院總理李強等政府與企業領袖會晤。法新社 ・ 7 小時前
GenZ 掀「微退休」熱潮：「退休後再享受」不切實際！與其工作到崩潰，不如先暫停喘息
最近在TikTok及各大國際新聞熱門討論的「微退休（micro-retirement）」是什麼？這不是提早退休，而是在職涯中主動按下暫停鍵。許多GenZ年輕人看透現實：高房價、低薪資、長工時、高壓競爭，讓「退休後再享受人生」這條傳統路徑變得不切實際。既然未來不保證，還不如現在就抓緊時間，好好享受生活！你覺得「微退休」是逃避現實，還是即將成為未來的工作趨勢呢？Beauty美人圈 ・ 6 小時前
中大逸夫書院宿生放鋁箔紙入微波爐致爆炸 無人受傷(有片)
社交平台流傳影片及帖文，指香港中文大學逸夫書院國楙樓學生宿舍周日晚上有宿生將鋁箔紙放入微波爐內，導致微波爐發生爆炸並起火觸發火警鐘，全體宿生需疏散。宿舍發出通告，形容是一宗嚴重事件，甚至可能造成重大危害，要求宿生正確使用各項電器。《am730》正向中文大學查詢事件。am730 ・ 3 小時前
赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲 連日已有多宗同類案
一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 1 天前