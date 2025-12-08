精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
緬甸妙瓦底再有 1178 名疑犯移交中國 居民稱詐騙活動滲入市區 在酒店營運詐騙中心︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】內地公安部表示，近日再有 1178 名在緬甸妙瓦底從事電信詐騙的中國籍疑犯，經泰國分批押解回國，由江西公安民警負責接收。
中國與柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南早前召開聯合打擊電信網絡詐騙犯罪部級會議，其後，中國、緬甸及泰國警方再度展開合作行動，緬甸方面大規模清剿當地詐騙園區，拘捕一批涉案人士。
已逾 6600 名疑犯被押回中國
公安部指，自 12 月 1 日起已安排江西公安民警赴泰國湄索，執行包機押解任務，在泰國協助下，分批將緬方遣返的 1178 名疑犯帶回內地，同步開展相關案件調查。統計顯示，自 2 月 20 日中緬泰三方啟動妙瓦底地區涉電詐疑犯遣返押解工作以來，已有超過 6600 名中國籍疑犯被押解回國。
公安部相關負責人表示，多國聯手打擊跨境電信詐騙的行動仍在持續，強調會深化國際執法合作，堅決剷除犯罪據點，全力緝捕涉案人士，保障民眾生命財產安全。
仍有詐騙集團刊登招聘廣告
有關行動雖然持續，但根據當地媒體《The Irrawaddy》引述妙瓦底居民指，當地詐騙網絡不但未有收縮，反而蔓延至市區多個社區。有居民稱，軍方雖然突擊 KK 園區及水溝谷等地點，並宣布拆除設施，但詐騙集團已轉移至市內租住民房，利用發電機及太陽能設備運作，形容情況如大型詐騙中心的「小型延伸點」。
報道指，一些與中國有關聯的大型詐騙集團，例如「999」和「UK」，仍在通訊軟件 Telegram 上刊登招聘廣告，為在網上尋找和與目標人士聊天等職位，提供每月 15,000 泰銖至 100,000 泰銖的薪金。
在酒店營運詐騙中心
當地人估計，目前有數以萬計的外籍人士在妙瓦底從事詐騙活動，公司數目從僱用超過 1000 人的大型集團，到只有數十人的小型團夥不等。他們反映，外來人口湧入已使城市基礎設施緊張，造成交通擠塞，並助長吸毒和性工作等犯罪活動，執法力度薄弱亦為幫兇。
有當地消息人士指，在軍政府拆毀 KK 園區和水溝谷的建築物時，詐騙中心仍在妙瓦底繼續運作，新的地點不斷出現，全城也建滿建築工地，中國籍人士甚至在酒店營運詐騙中心。報道又指，拆除行動並未逮捕詐騙集團首腦，反而有數以千計的外籍員工據報事先收到「風聲」並獲准逃離。與軍政府結盟的克倫邊境衞隊（BGF）被指收取費用，協助詐騙集團搬遷，使詐騙集團得以轉移到妙瓦底市內。
其他人也在看
幼稚園排名2026丨九龍區78間優質幼稚園排名、上/下午校師生比例、學費
本文從全港 991 所幼稚園中，按照各區及全港排名進行分類，並根據學術表現、升學成果、校舍環境、最新師資比例及教學經驗等多項因素，整理出九龍區 2025–2026 年度最具競爭力的幼稚園名單，供家長參考。同時亦詳列 25/26 年度最新的師生比例（上午／下午校）、半日制／全日制的相關收費，以及是否參與幼稚園學券計劃等資料，方便家長查閱。Yahoo 親子 ・ 33 分鐘前
奧斯陸購物中心爆槍響 警稱無人受傷、犯嫌被捕
（法新社奧斯陸8日電） 挪威警方表示，首都奧斯陸一座大型購物中心今天發生槍擊案，時值耶誕購物季高峰，現場人員遭緊急疏散，涉嫌開槍者已遭逮捕。奧斯陸警方表示：「我們已巡查幾乎整個購物中心，並未發現有任何傷者。」法新社 ・ 3 小時前
幼稚園排名2026丨港島區66間優質幼稚園排名、上/下午校師生比例、學費
為此本文在全港991所幼稚園中，以各區等級及全港等級作分類，並以學術、升學能力、環境設備、最新師資比例和經驗等因素，整合出港島區2025 - 2026年最具教育競爭能力的幼稚園，給家長們作參考。並詳細列出25/26年度最新的師生比例、半日 / 全日制的有關收費及有否參加幼稚園學券制等資料，給家長們作參考。為打算「孟母三遷」的家長也能在這段選校的關鍵時刻，而作出最合適的選擇，繼而邁向成功的第一步。Yahoo 親子 ・ 33 分鐘前
立法會選舉｜民建聯奪20席續成最大黨 新民黨減至三席 主席葉劉淑儀滿意結果
【Now新聞台】立法會選舉結束，民建聯取得20席，繼續是第一大黨，但地區直選的總得票下跌逾三成六。黨主席陳克勤指，有人借火災抹黑民建聯，但黨內亦會檢討選舉策略等；新民黨則減至三席，主席葉劉淑儀指與上屆比較沒有跌票，滿意結果。今屆選舉90席當中，民建聯一共贏得20席，較上屆多一席。會計界黃俊碩連任失敗之下，功能界別少一席，但選委界就多取兩席。而地區直選與上屆一樣，全取10席，但總票數則下跌。黨主席陳克勤指，有人借火災抹黑民建聯，影響選情，重申每區派兩人參選是想市民優中選優，而得票率是受不同因素影響。民建聯主席陳克勤：「我們相信這樣去做的話，是可以令我們所有的支持者都能夠出來投票。當然第一件事我們自己要檢討選舉策略，我們提出來的政綱、我們提出來的建議，是不是完全得到市民的認同和支持。」至於工聯會與上屆一樣取得七席，包括地區直選保著三席，不過由勞工界轉跑道參選港島西的郭偉強，以及由選委界轉戰新界西北的陸頌雄均告失敗。工聯會會長吳秋北：「兩名議員還停留在自己的舒適區中，可能不符合我們那種擔當精神。當然失利、不能爭取連任是可惜，但不代表我們要懼怕這種挑戰，所以我們會更積極開拓地區的工作，結合地區加工會以及加服務的這種服務體系及參政體系。」新民黨原本有六席，但只剩下三席，兩個地區議席都保得住，但今屆派多了人去參選的其他地區全部落敗；派少了兩人、只有一人參選的選委界就成功連任。黨主席葉劉淑儀指，地方選區得票一共有近15萬，佔總投票率約11%，與上屆相若，滿意結果。新民黨主席葉劉淑儀：「新民黨都是細黨來的，選民選擇這些獨立的、專業的細黨，可見選民心裡都知有些制衡，不想全都是大黨話事。策略上我們都是有些人才的問題，今次選到最好參加選委會的便是何議員，我們放了很多精力去培訓新人。」自由黨就保住四席，功能界別保有三席勝出，而選委界亦保留一席。經民聯就由九席變八席，功能界別中只有地產及建造界交棒失敗，工程界及商界(第一)都成功交棒。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
華外交官批日阻礙兩岸統一 籲中俄聯手應對威脅
【on.cc東網專訊】北京對話與瓦爾代國際辯論俱樂部上周五（5日）在北京聯合舉辦「世界秩序與全球治理：中俄視角與協同路徑」對話會。中國公共外交協會會長吳海龍大使直言，最不願意看到兩岸統一的是日本，真正阻礙兩岸統一的主要外部勢力也是日本。on.cc 東網 ・ 1 天前
女子勒索韓國球星孫興慜 判刑4年
（法新社首爾8日電） （法新社首爾8日電） 韓聯社電視台報導，一名女子因勒索韓國足球巨星孫興慜判處4年刑期。孫興慜效力於美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯足球俱樂部（LAFC），也是韓國國家隊隊長。法新社 ・ 6 小時前
立法會選舉｜經民聯在今屆選舉中取得8席 梁美芬相信新晉議員很快會上手
【Now新聞台】經民聯在今屆選舉中取得8席，外界關注新一屆立法會組成後，優先聚焦處理大埔宏福苑火災善後工作，被問到今屆多位「新丁」是否具備足夠能力應對，成功連任的梁美芬表示，相信新晉議員很快會上手。立法會(選委界)當選人梁美芬：「做議員其實就是一刻都嫌遲，馬上工作，我們很同意馬上工作，工作就可以慢慢進入角色。我很相信經民聯新任的議員，我們會一起上下一心，因為這一件事是香港目前最重要的一件事。新任的議員我看到他們在整個選舉的過程中，包括勇於參選的直選議員有很大進步，所以相信他們不日很快會進入角色。」2025立法會選舉結果(地區直選)2025立法會選舉結果(功能界別)2025立法會選舉結果(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 1 天前
城堡證券:啟動員工配捐計劃 合夥人額外捐贈1000萬元
香港大埔宏福苑近期發生的嚴重火災牽動人心。城堡證券謹向所有受影響人士及其家人致以深切的關懷與慰問。為支援緊急救援與社區重建工作，城堡證券已啟動大埔火災專項捐款匹配計劃——上周五起至2025年12月31日，公司分佈在全球的員工每捐出一筆善款，公司都將以同等金額進行配捐，加倍的心意，為受災民眾傳遞溫暖與力量。此外，城堡證券的合夥人已承諾額外捐贈1000萬港元，以幫助受影響的人士。（BC)#城堡證券 #大埔 #宏福苑infocast ・ 22 小時前
呂宇健筆｜舊樓維修團夥的系統性崩壞與自救｜Ken Lui
大埔宏福苑五級大火，不單止奪去至少159條人命和數以千計家庭的安樂窩，更將舊樓維修團夥的利益固化藩籬赤裸裸地展現在公眾的眼前，慘劇發生之後，接連爆出其他維修工程、承建商的負面新聞，反映整個系統都出現問題，政府當然要出手整頓行業，但一眾小業主也應捍衛自己的家，拒絕再簽出授權票。BossMind ・ 1 小時前
遭控吞1.6億預支片酬 張柏芝法院崩潰
[NOWnews今日新聞]香港女星張柏芝近日深陷合約官司，被前經紀人余毓興及其公司指控「收取逾4000萬港幣（約1.6億台幣）預付款卻未履行合約」，原告要求她補償至少1276萬港幣（約5300萬台幣）...今日新聞 娛樂 ・ 3 小時前
薄扶林男子上吊 同事揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，on.cc 東網 ・ 10 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 5 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 14 小時前
朗尼：沙拿正在摧毀自己名聲
【Now Sports】前曼聯球星朗尼認為，日前公開發炮的利物浦射手沙拿，正在摧毀自己的名聲。利物浦射手沙拿（Mohamed Salah）連續3場被領隊史洛貶為後備，在上周六紅軍賽和列斯賽後，他終於按捺不住聲言被出賣，又謂有人不想他留在陣中，此說法予人感覺是衝著史洛而來，兩人關係破裂。朗尼認為，史洛不應在周二對國際米蘭的歐聯比賽，以至周六對白禮頓的英超比賽讓沙拿上陣：「史洛必須展示他的威信，叫他過去並說『你不會隨隊出征，你所說的不能接受』。」「他絕對是在摧毀自己在利物浦的名聲。」朗尼認為沙拿公開發言不妥，建議後者應該趁離隊代表埃及參戰非洲國家盃冷靜下來。now.com 體育 ・ 4 小時前