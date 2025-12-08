緬甸妙瓦底再有 1178 名疑犯移交中國 居民稱詐騙活動滲入市區 在酒店營運詐騙中心︱Yahoo

緬甸妙瓦底 (Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】內地公安部表示，近日再有 1178 名在緬甸妙瓦底從事電信詐騙的中國籍疑犯，經泰國分批押解回國，由江西公安民警負責接收。

中國與柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南早前召開聯合打擊電信網絡詐騙犯罪部級會議，其後，中國、緬甸及泰國警方再度展開合作行動，緬甸方面大規模清剿當地詐騙園區，拘捕一批涉案人士。

已逾 6600 名疑犯被押回中國

公安部指，自 12 月 1 日起已安排江西公安民警赴泰國湄索，執行包機押解任務，在泰國協助下，分批將緬方遣返的 1178 名疑犯帶回內地，同步開展相關案件調查。統計顯示，自 2 月 20 日中緬泰三方啟動妙瓦底地區涉電詐疑犯遣返押解工作以來，已有超過 6600 名中國籍疑犯被押解回國。

公安部相關負責人表示，多國聯手打擊跨境電信詐騙的行動仍在持續，強調會深化國際執法合作，堅決剷除犯罪據點，全力緝捕涉案人士，保障民眾生命財產安全。

軍方早前突襲KK園區。(Photo by Sarot Meksophawannakul/Thai News Pix/LightRocket via Getty Images)

仍有詐騙集團刊登招聘廣告

有關行動雖然持續，但根據當地媒體《The Irrawaddy》引述妙瓦底居民指，當地詐騙網絡不但未有收縮，反而蔓延至市區多個社區。有居民稱，軍方雖然突擊 KK 園區及水溝谷等地點，並宣布拆除設施，但詐騙集團已轉移至市內租住民房，利用發電機及太陽能設備運作，形容情況如大型詐騙中心的「小型延伸點」。

報道指，一些與中國有關聯的大型詐騙集團，例如「999」和「UK」，仍在通訊軟件 Telegram 上刊登招聘廣告，為在網上尋找和與目標人士聊天等職位，提供每月 15,000 泰銖至 100,000 泰銖的薪金。

在酒店營運詐騙中心

當地人估計，目前有數以萬計的外籍人士在妙瓦底從事詐騙活動，公司數目從僱用超過 1000 人的大型集團，到只有數十人的小型團夥不等。他們反映，外來人口湧入已使城市基礎設施緊張，造成交通擠塞，並助長吸毒和性工作等犯罪活動，執法力度薄弱亦為幫兇。

有當地消息人士指，在軍政府拆毀 KK 園區和水溝谷的建築物時，詐騙中心仍在妙瓦底繼續運作，新的地點不斷出現，全城也建滿建築工地，中國籍人士甚至在酒店營運詐騙中心。報道又指，拆除行動並未逮捕詐騙集團首腦，反而有數以千計的外籍員工據報事先收到「風聲」並獲准逃離。與軍政府結盟的克倫邊境衞隊（BGF）被指收取費用，協助詐騙集團搬遷，使詐騙集團得以轉移到妙瓦底市內。