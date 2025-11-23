44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
緬甸掃蕩詐騙中心5天逮捕近1600人 觀察家：表面功夫
（法新社仰光23日電） 緬甸軍方今天表示，在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中，已逮捕近1600名外國公民。但部分觀察家認為，上月開始的加碼掃蕩行動只是表面功夫。
在飽受戰亂蹂躪的緬甸，大規模的詐騙園區如雨後春筍般湧現邊境地區，裡面聚集的詐騙人員利用愛情或商業詐騙手法，每年騙取網路使用者數百億美元。
長期以來，緬甸軍政府被指對這個非法產業睜一隻眼、閉一隻眼。專家指出，在主要軍事支持國中國的施壓下，軍政府自今年2月起展開打擊行動，並大肆宣傳。
部分觀察家認為，上月開始的加碼取締行動其實只是一種表面功夫，旨在做出回應北京壓力的姿態，但又不至於重創軍政府民兵盟友獲利的生意。
國營媒體緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）報導，軍政府在最新公布的統計中聲稱，從11月18日至22日掃蕩水溝谷賭博與詐騙中心時，「逮捕了1590名非法入境的外國公民」。
報導中指出：「此外，當局查獲2893台電腦、21750支手機、101台星鏈（Starlink）衛星接收器、21台路由器，以及大量用於網路詐騙與賭博活動的工業材料。」
自2021年政變引發內戰以來，由大量自願工人以及被拐騙的外國人組成的詐騙中心，在緬甸管控鬆散的邊境地區迅速增多。
分析人士指出，儘管中國是軍政府的主要軍事支持者，但北京對詐騙活動日益猖獗、甚至波及中國公民的行為感到愈來愈憤怒。
聯合國報告顯示，僅東南亞與東亞地區的詐騙受害者，2023年的損失就高達370億美元；報告稱，全球損失可能「遠超此數」。
其他人也在看
鐵達尼號遇難富商懷錶拍賣 逾 1,815 萬港元高價成交 懷錶於沉沒一刻停止運行︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一枚從鐵達尼號沉船事件中遇難者遺體尋回的黃金懷錶，近日以 178 萬英鎊（約 1,815 萬港元）的破紀錄價格拍出。這枚懷錶屬於鐵達尼號上其中一位最富有的乘客伊西多．史特勞斯（Isidor Straus），當時他與妻子艾達（Ida Straus）罹難。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 20 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
奪金馬影后！范冰冰後台視訊簽收獎座爆哭
[NOWnews今日新聞]中國女星范冰冰昨（22）日晚間以馬來西亞懸疑電影《地母》，拿下第62屆金馬獎的「最佳女主角」，成功封后，但因范冰冰工作無法調整，錯失親自領獎的機會，由導演張吉安上台代領，並連...今日新聞 娛樂 ・ 2 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 6 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 12 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館下午恢復現場售票 盲盒threads大熱逼爆西九 黑貓炒至$900︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港故宮文化博物館現正舉行「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽，但開放後首個周末因人流眾多而出現混亂。博物館今日（ 23 日）上午表示，由於訪客人數眾多，已於上午 11 時起暫停發售所有現場門票。至下午，館方指已於今日下午 3 時 30 分起恢復現場售票，門票數量有限，將採先到先得形式發售。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Ray-Ban Meta 初代智能眼鏡清貨，低至 HK$1,860 免運購新式社交利器
隨著新款推出，在過去兩年贏得不少讚譽的初代 Meta Ray-Ban 智能眼鏡也進入清貨階段。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
數千年傳統美食 日本鰻魚珍饌面臨全球保育壓力
（法新社日本埼玉縣上里町21日電） 在距離東京不遠的一家鰻魚料理店裡，4位朋友正準備享用鰻魚珍饌。現年52歲的業務員高橋（Yukiko Takahashi）在平沼水產（Hiranuma Suisan）用餐時告訴法新社：「這是一道奢侈的料理，我們通常是在犒賞自己或慶祝時才會立享用。」「法新社 ・ 1 天前
香港街馬︱連續三年屢爆爭議 行李領取混亂、精英選手跑錯路線、頒錯獎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於今早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 1 天前
古埃及文明大展｜訪客眾多現場門票一度停售4.5小時 故宮博物館：已加派人手管理秩序
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 4 小時前
故宮古埃及展停售現場門票 有旅行團欲購票入場「摸門釘」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，日前因參觀人數眾多，入場人士因排隊時間過長而鼓譟，甚至引發退票潮。東網記者今午(23日)約12時到場視察，發現展廳門口人流不算太多，惟博物館附近有大批旅遊巴停泊，相信有旅行團欲on.cc 東網 ・ 9 小時前