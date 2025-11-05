雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
緬甸掃蕩KK園千人出逃 周邊黑市集團招攬詐騙「專才」 月薪一萬元吸引數百人登記｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】緬甸近期針對臭名昭著的詐騙園區「KK Park」展開掃蕩，引發園內逾 1500 人大舉出逃往泰國邊境。惟詐騙活動並未因此消減，據報這些人力反而掀起周邊黑市集團「搶人才」潮，紛紛招攬詐騙「專才」，部分職位聲稱月薪可達 1,400 美元（約 10,900 港元），吸引大批人報名登記。
數百人湧鄰近園區應徵
KK園區位於緬甸靠近泰國邊境，是東南亞網絡詐騙重鎮之一，雖然其中不少人屬被誘騙、禁錮而強迫工作，同時亦有部分人是被薪金吸引而自願加入。據法新社，一名自稱自願從事詐騙工作的中國男子透露，10 月 23 日曾目擊約數百名從KK園區逃出的工人，前往距他身處工作地點 3 公里外的另一詐騙園區應聘，該園區聲稱可提供達 1,400 美元（約 10,900 港元）月薪，「有些人會被壞老闆帶走，有些則被其他公司招攬，一切看他們運氣。」
泰國當局稱，上月底掃蕩行動中，有來自 28 個國家約 1,500 人越境逃入泰國，包括約 500 名印度人及 200 名菲律賓人。這些人當中包括曾被誘騙禁錮的受害者，也有自願從事詐騙工作的人員，辨識工作極為困難。
武裝組織趁機牟利「出售」留守者
緬甸軍政府聲稱，已出動部隊奪回KK園內約 200 座建築物，並拘留逾 2,000 名詐騙嫌疑人。不過，外界分析認為，這次行動屬「有限度且經編排的演出」，旨在回應外界壓力，同時避免對既得利益造成太大影響。
法新社引述專家估計，KK園區原有約 2 萬名從業人員，大多為中國籍，逃入泰國者不足十分之一。掃蕩行動發生後，有消息指有當地的地方武裝組織從中牟利，將部分留在園區的詐騙人員「出售」予其他詐騙組織，每人「身價」最高可達 7 萬美元（約 54.6 萬港元）。
一名中國籍詐騙人員透露，園區附近每晚仍可聽到爆炸聲，但形容「只是做騷」，並非真正打擊。人權組織「人口販運受害者支援公民社會網絡」代表Jay Kritiy指，要根除問題，必須追查幕後主腦，「拘捕、起訴並凍結他們的所有資產，才是真正的打擊。」
來源：AFP
其他人也在看
JPEX 風波｜消息：林作等 16 人涉串謀詐騙被控 警方今午 4 時記者會交代｜Yahoo
加密貨幣交易所 JPEX 前年 9 月遭證監會點名批評以不當手法經營，警方其後展開執法行動，先後拘捕過至少 28 人，包括林作、網紅陳怡等涉嫌「串謀詐騙」，多間加密貨幣找換店負責人被捕，藝人張智霖、莊思敏、風水玄學師陳定幫等曾協助調查。據了解，林作等 16 人被檢控，涉嫌串謀詐騙，警方今日（5日）下午 4 時召開記者會交代。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。Yahoo新聞 ・ 33 分鐘前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠認誤殺囚7年4月 案情指長期遭妻心理虐待
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 1 天前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
伊朗童婚女子殺夫判死刑 被虐多年 13 歲產子 須付「血錢」免處決︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗一名自童年被迫出嫁的女子庫卡恩（Goli Kouhkan），被指殺害長期虐待她的丈夫後被判死刑，目前正被關押在監獄。她曾在 12 歲被迫嫁給堂兄，13 歲誕下一子，多年遭受家暴。法院裁定她必須在 12 月前繳付相當於 10 億托曼（約 81 萬港元）的「血錢」，才能換取死者家屬寬恕，否則將被絞刑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
緬北白家犯罪集團涉詐案21人獲刑 其中5人判死
【on.cc東網專訊】廣東省深圳市中級人民法院周二（4日）一審公開宣判緬北4大犯罪家族之一白家犯罪集團案，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅on.cc 東網 ・ 1 天前
道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批
【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。 被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
旺角男渠工昏迷不治 工業傷亡權益會疑吸入沼氣跌入沙井(更新)
旺角發生懷疑工業意外。今日（4日）下午2時18分，一名男子在旺角砵蘭街147至149號後巷暈倒，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場死亡。據了解，男子被發現時，身體倒臥在坑渠旁邊，頭部陷於坑渠內，懷疑他當時正進行通渠工程，其間疑吸入不明氣體暈倒。警方正在調查事件，暫列「屍體發現」處理。am730 ・ 23 小時前
元朗山貝村清拆中村屋磚牆倒塌 女工被困昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】元朗有村屋冧牆壓斃女工。今早(5日)10時56分，山貝村一名工人報案，指村內一幢村屋進行清拆工程期間，一幅約8米長、2米高、20厘米厚的磚牆突然塌下，壓中一名在牆外工作的姓藍(44歲)女工，其下半身被壓住受困。on.cc 東網 ・ 5 小時前
涉外洩虐囚影片 以色列前軍法署長被捕
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列國家安全部長表示，前軍法署長托默-耶路沙米（Yifat Tomer-Yerushalmi）坦承洩露疑似顯示士兵虐待巴勒斯坦囚犯的影片後，今天被警方逮捕。根據以色列媒體10月31日公布的辭職信副本，托默-耶路沙米坦承，她的辦公室在去年國際社會對虐囚事件高度關注期間，將該影片洩露給媒體。法新社 ・ 1 天前
尼泊爾喜馬拉雅山脈雪崩 7 死 4 失蹤 登山專家料轉為遺體搜尋｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於尼泊爾喜馬拉雅山脈亞隆里峰（Mount Yalung Ri）的一個登山基地營，周一（3日）時發生雪崩，造成至少 7 名登山者罹難，包括 3 名美國公民、一名加拿大公民和一名意大利公民，兩名尼泊爾嚮導。當局表示，意外中另有 4 人失蹤，4 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 天前
財經｜長和(00001)長江中心電梯大堂遭人淋紅油
長和（00001）旗下位於中環皇后大道中的長江中心發生被人淋紅油事件。Fortune Insight ・ 1 天前
擅用電腦犯禁令 警員被判240小時社服令 官痛批利用權力謀私
【on.cc東網專訊】一名前警員涉於2023至2024年間在未經授權下利用香港仔警署內的電腦查閱多宗案件的資料，次數多達339次，意圖為其民事索償的申請尋找案例。他承認一項不誠實取用電腦罪，案件今(5日)在東區裁判法院判刑，裁判官痛批被告身為警員應維持社會治安，on.cc 東網 ・ 5 小時前
立法會選舉2025｜屯門三聖邨3男童撕走選舉海報 涉刑事毀壞被捕
警方於上周六(1日)至周日(2日)接報，指張貼於屯門三聖邨有蓋通道及休憩空間的立法會換屆選舉推廣海報被撕走。經調查後，探員於前日(2日)以「刑事毀壞」罪拘捕3名男子，年齡介乎14至15歲。 房委會人員巡查發現 自上月31日起，房委會在青山分區三聖邨的兩處有蓋通道及休憩空間懸掛了共61張由選舉事務處分發的立法am730 ・ 23 小時前
德信前校長向情婦補習社洩試題 分別判監4年3個月及3年
53歲德信學校前校長郭超群及48歲補習社前董事彭詠嫺，因公職人員行為失當等罪成，昨在區域法院判刑。綜合證供指出，彭為郭前任職學校的舊生家長，兩人為密友，共同營運一間補習社。郭涉嫌於2019至2021年多次在學校考試及測驗前將試卷複本交予補習社，包括中英文等核心科目，部分用於升中統一派位呈分試。 在早前頒布的裁決理am730 ・ 1 天前
【中環解密】SHEIN被指在法國賣童顏性玩偶
創作並非全無界限，一旦過火隨時弄巧反拙。外電報道，中國快時尚服飾銷售平台希音（SHEIN）將於法國巴黎知名百貨BHV Marais，開設全球首間實體店，但在開幕前夕，涉嫌捲入出售兒童色情玩偶風波；法國反欺詐監管部門指控，SHEIN網站販售外貌酷似兒童的成人性玩偶，已正式向司法部門舉報，又警告如SHEIN恢復出售該款性玩偶，或會禁止公司進入法國市場。信報財經新聞 ・ 1 天前
屯門青田路客貨車行駛中起火 車頭陷火海
屯門有行駛中車輛起火。 今日（5日）下午1時08分，一輛客貨車沿屯門青田路往良景邨方向行駛，當駛至鳴琴路交界近青田遊樂場對開時，車頭突然冒煙起火。火勢迅速蔓延，客貨車車頭隨即陷入火海，冒出大量黑煙席捲半直。警方和救援人員接報後坪趕至現場，消防員進行撲救，將火救熄。火警中無人受傷，起火原因有待調查。am730 ・ 2 小時前
法國檢方調查SHEIN及Temu等平台 涉賣童顏性玩偶
法國巴黎檢察官表示，正對中國快時尚服飾銷售平台希音(SHEIN)、拼多多旗下跨境電商平台Temu、阿里巴巴(09988)旗下電商平台全球速賣通(AliExpress)和美國網購平台Wish進行調查，指它們涉嫌違反規定，包括未成年人可以通過它們的平台接觸到色情內容。infocast ・ 5 小時前