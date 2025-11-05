緬甸掃蕩KK園千人出逃 周邊黑市集團招攬詐騙「專才」 月薪一萬元吸引數百人登記｜Yahoo

2025年10月24日，泰國士兵監視由KK園逃往泰國的人士登上汽車 ( Photo by Sarot Meksophawannakul / THAI NEWS PIX / AFP) (Photo by SAROT MEKSOPHAWANNAKUL/THAI NEWS PIX/AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】緬甸近期針對臭名昭著的詐騙園區「KK Park」展開掃蕩，引發園內逾 1500 人大舉出逃往泰國邊境。惟詐騙活動並未因此消減，據報這些人力反而掀起周邊黑市集團「搶人才」潮，紛紛招攬詐騙「專才」，部分職位聲稱月薪可達 1,400 美元（約 10,900 港元），吸引大批人報名登記。

數百人湧鄰近園區應徵

KK園區位於緬甸靠近泰國邊境，是東南亞網絡詐騙重鎮之一，雖然其中不少人屬被誘騙、禁錮而強迫工作，同時亦有部分人是被薪金吸引而自願加入。據法新社，一名自稱自願從事詐騙工作的中國男子透露，10 月 23 日曾目擊約數百名從KK園區逃出的工人，前往距他身處工作地點 3 公里外的另一詐騙園區應聘，該園區聲稱可提供達 1,400 美元（約 10,900 港元）月薪，「有些人會被壞老闆帶走，有些則被其他公司招攬，一切看他們運氣。」

廣告 廣告

2025年10月24日，有曾在KK園區工作的人員從緬甸逃往泰國，在達府湄索縣搭船橫渡莫伊河入境 (Photo by Sarot Meksophawannakul / THAI NEWS PIX / AFP) (Photo by SAROT MEKSOPHAWANNAKUL/THAI NEWS PIX/AFP via Getty Images)

緬甸軍方近期針對KK園區進行掃蕩，有建築物被轟炸，上空升起濃煙 (Photo by Sarot Meksophawannakul / THAI NEWS PIX / AFP) (Photo by SAROT MEKSOPHAWANNAKUL/THAI NEWS PIX/AFP via Getty Images)

泰國當局稱，上月底掃蕩行動中，有來自 28 個國家約 1,500 人越境逃入泰國，包括約 500 名印度人及 200 名菲律賓人。這些人當中包括曾被誘騙禁錮的受害者，也有自願從事詐騙工作的人員，辨識工作極為困難。

武裝組織趁機牟利「出售」留守者

緬甸軍政府聲稱，已出動部隊奪回KK園內約 200 座建築物，並拘留逾 2,000 名詐騙嫌疑人。不過，外界分析認為，這次行動屬「有限度且經編排的演出」，旨在回應外界壓力，同時避免對既得利益造成太大影響。

法新社引述專家估計，KK園區原有約 2 萬名從業人員，大多為中國籍，逃入泰國者不足十分之一。掃蕩行動發生後，有消息指有當地的地方武裝組織從中牟利，將部分留在園區的詐騙人員「出售」予其他詐騙組織，每人「身價」最高可達 7 萬美元（約 54.6 萬港元）。

一名中國籍詐騙人員透露，園區附近每晚仍可聽到爆炸聲，但形容「只是做騷」，並非真正打擊。人權組織「人口販運受害者支援公民社會網絡」代表Jay Kritiy指，要根除問題，必須追查幕後主腦，「拘捕、起訴並凍結他們的所有資產，才是真正的打擊。」

來源：AFP