緬甸擬以干擾選舉為由起訴200人

日本防衛大臣小泉進次郎早上在國會答辯時表示，中國軍費在20年間增加7倍，最近3年的增幅亦明顯超過日本。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應指，日方無端指責、惡意抹黑中國正當國防建設，態度惡劣，令人不恥。中國國防費的增長合理合法，既是應對安全挑戰，維護國家正當利益的需要，也是為了更好履行大國國際責任和義務。日方作為有嚴重侵略前科的國家，沒有任何資格說三道四。 郭嘉昆指出，2025財年，日本國民人均防衛費和防衛人員人均費用，分別是中國的3倍和2倍多。近年來日本大幅調整安保政策，防衛費連增13年，近5年激增約60%。日本並「自我鬆綁」集體自衛權，發展所謂「對敵基地攻擊能力」，修改武器出口原則，強化延伸威懾合作，圖謀修改「無核三原則」。郭嘉昆批評日方，嘴上說堅持專守防衛和被動防禦，行動上卻一再背棄《開羅宣言》和《波茨坦公告》對日明確規定的戰敗國義務，違背自身在日本憲法中所作承諾，反問究竟誰在擴軍強武，誰在試圖以武力干涉他國內政、挑戰他國核心利益，誰在威脅地區和平穩定。 郭嘉昆強調，日本加速圖謀「再軍事化」，只會引發對日本未來向何處去的「再質疑」。所有愛好和平的國家都高度警惕，堅決遏制任何復活

