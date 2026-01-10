1763029530 img kk park

緬甸政府宣布，已系統性拆除涉及網上賭博以及電訊詐騙業務的KK園區，合共635幢違法建築物。

緬甸政府表示在星期五（9日）拆除了在KK園的最後2楝4層高違法建築物物，在KK園區內全數635幢建築已被拆除，當中包括第一區148座、第二區62座以及第三區的425座。他們表示，是以爆破及重型機械將有關建築物拆除。

同時緬甸表示，在12月14日開始他們就對建築物進行系統性的焚燒，確保建築被徹底拆除。而目前，已有121棟非法建築物透過有關方式被完全摧毀，剩餘建築亦會繼續拆除。緬甸表示，打擊網路詐騙及網上賭博活動是國家責任，並重申將與國內及鄰國合作，致力於防止相關罪行在緬甸境內滋生。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1002309/緬甸政府公布拆除kk園-逾600楝建築?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral