緬甸軍政府中秋夜空襲集會平民 滑翔傘投炸彈 24 死 47 傷
緬甸軍政府周一（6 日）向一群集會中的平民施襲，利用滑翔傘投擲最少兩枚炸彈，造成最少 24 人死亡、47 人受傷。事發於緬甸中部的昌吳（Chaung-U），當時約有一百個平民趁點燈節全國假日聚集，聲援正被關押的政治犯。國際特赦組織促請東盟向緬甸軍政府施加壓力，呼籲國際社會採取急切措施保護緬甸平民。
和平燭光集會 促請軍政府釋放政治犯
BBC 報道引述緬甸流亡政府發言人指，緬甸軍政府周一利用滑翔傘在昌吳向一群聚集中的民眾投擲了兩枚炸彈，最少 24 人死、47 人受傷。當日是緬甸點燈節全國假期，民眾正在參與一場抗議軍政府的集會，人數大約一百人。自從 2021 年軍政府奪權以來，已有數以萬計平民在軍政府與叛軍內戰期間死亡，數以百萬人流離失所。
國際特赦組織引述情報指出，昌吳屬於叛軍活躍的地區，事發於周一傍晚，群眾出席一個和平燭光集會，要求政府釋放被關押中的政治犯、抗議軍政府徵兵制，並譴責今年 12 月舉行的軍政府操控的選舉。集會在中秋月圓之夜下進行，即緬甸的點燈節。有目擊者指出，第一枚炸彈在晚上八時許來襲，即時殺死了最少 17 人，包括最少一名五歲以下的幼童。
三小時之後，第二枚炸彈投下，但未有造成嚴重死傷，兩枚炸彈都是利用滑翔傘投放。BBC 報道引述叛軍組織人民防衞軍官員指出，他們在集會前已接獲空襲的消息，已盡力縮短集會時間，但滑翔傘來得比預期早，集會開始了七分鐘就投下炸彈，他自己的腿部也受傷，而身邊好幾位集會人士更被炸死。報道形容，死者被炸得體無完膚，有些小孩更是身首異處，身分無法辨認。
有指 32 人死 包括民間組織成員
由流亡緬甸人士營辦的傳媒 The Irrawaddy 引述昌吳當地居民報道，提供一個更嚴重的版本，表示事故中有 32 人死亡，50 人受傷，炸彈數量是四枚，分兩次襲擊。由於事發於節慶晚上，很多年輕人參與集會。事故中死者包括一個非暴力民間組織的四名年輕成員。
聯合國人權高級專員辦事處上月曾表示，這類滑翔傘通常配置 120 毫米的迫擊炮，是一種無差別武器。國際特赦組織表示，不確定軍政府是否因為缺乏軍機的武備，才使用非正規的滑翔傘作武器。
半島電視台引述國際特赦組織研究員 Joe Freeman 指出，隨着軍政府試圖通過今年 12 月一場精心策劃的選舉來鞏固權力，他們正在加劇對抵抗力量進行殘酷鎮壓。軍政府今年 7 月解除了長期的緊急狀態令，並宣佈年底舉行選舉。國際社會則呼籲軍政府在恢復民主政治制度之前，先確保一個和平進程。
國際特赦組織指出，國際社會這陣子減少了關注緬甸狀況，被軍政府乘虛而入。組織形容今次慘劇是一個喚醒國際社會的警鐘，Joe Friedman 呼籲東盟和聯合國等國際組織採取更多行動，向軍政府施加壓力，保護緬甸平民。
