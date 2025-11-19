緬甸軍政府突襲詐騙園區 逮逾300名外籍人士

中國政府通報暫停進口日本水產品
（法新社仰光19日電） 緬甸軍政府今天指出，他們突襲了一處位於泰國邊境的網路詐騙中心，逮捕了近350人。這是緬甸當局大動作打擊蓬勃發展的黑市詐騙園區行動一環。
在飽受戰火蹂躪的緬甸邊境地區，詐騙園區不斷擴大，這些園區內的詐騙分子專門鎖定網路使用者，透過戀愛和商業騙局，每年詐取價值數百億美元的不法所得。
專家指出，緬甸軍政府長久以來遭外界批評對這樣的亂象視而不見，但在重要軍事支持者中國的遊說下，今年2月開始大肆宣傳這項打詐行動。
部分觀察人士認為，上個月開始的額外突襲行動是一場宣傳戰，旨在為來自北京的壓力降溫，同時又不過度損及能為軍方民兵盟友帶來巨大利益的非法產業。
根據官媒「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，緬甸軍方昨天上午突襲賭博與詐騙中心「水溝谷」（Shwe Kokko）。
報導指出：「行動期間，逮捕了346名目前正在接受審查的外籍人士…同時也查獲近萬支用於網路博弈操作的手機。」
分析人士指出，自2021年政變引發內戰以來，緬甸治理鬆散的邊境地區已成為詐騙中心的沃土，據信這些中心的工作人員包括數以千計自願工作者及從國外被販運來的人口。
