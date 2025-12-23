緬甸軍方強迫民眾投票 聯合國譴責暴力打壓異己

（法新社日內瓦23日電） 聯合國今天說，緬甸軍政府運用暴力與威嚇手段，強迫民眾參加即將舉行、由軍方控制的選舉，反對軍方的武裝團體則以類似手法阻止民眾投票。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）發布聲明表示：「緬甸軍方當局必須停止動用殘酷暴力強迫人民投票，也必須停止逮捕表達異議的民眾。」

緬甸軍政府預計自28日起舉行投票，並宣稱這場高度受限的選舉是5年前推翻上屆民選政府後、重新邁向民主的象徵，當時軍方政變引發內戰。

國際監察機構普遍認為，這場為期1個月、分階段進行的選舉，不過是軍方戒嚴統治的變相包裝。

圖克上月曾對法新社表示，在目前情勢下於緬甸舉行選舉「難以想像」。他今天警告，平民不論參加與否，都分別面臨軍方及武裝反對團體的威脅。

聲明中說，已有數十人因為行使表達自由權利，被依據「選舉保護法」拘留。

聲明提到，許多被捕者遭到「極其嚴苛的刑期」，其中仰光地區附近城鎮的3名青年僅因張貼反選舉海報，就分別被判處42至49年徒刑。

聯合國人權辦公室也收到來自緬甸多地，包含瓦城（Mandalay）地區的流離失所者回報，他們被警告如果不回家投票，將遭到攻擊或沒收房屋。

圖克強調：「強迫流離失所者冒險、非自願地返鄉是侵害人權的行為。」