天文台下午 5:20 直接發三號強風信號
緬甸軍方突襲詐騙園區 查獲大量黑市Starlink設備
（法新社仰光20日電） 緬甸軍政府今天表示，軍方突襲國內惡名昭彰的網路詐騙據點之一，並查獲30套Starlink衛星網路設備。
此前，法新社調查揭露，Starlink設備在緬甸使用量大幅激增，卻尚未取得營運執照，但設備可從黑市取得，市場規模高達數十億美元。
自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，緬甸戰亂邊境地區即成為詐騙「園區」溫床，不肖集團招募員工，讓他們透過網路、使出商業或愛情騙局手段，以欺騙一些毫無戒心的外國人。
自今年2月起，泰國、中國與緬甸當局攜手合作，大規模打擊此類跨國詐騙行為，成功解救約7000名受困於園區的員工，許多人自稱遭人口販賣到此地，從事非法工作。
法新社本月調查發現，緬甸有多處詐騙園區正在快速擴建，園區建物的屋頂正陸續安裝Starlink衛星網路設備。
官方媒體「緬甸環球新光報」（ Global New Light）報導，軍方日前突擊緬泰邊境附近的KK公園，查獲30套Starlink接收器及相關配件。軍方接管園區約200棟建物，發現內有近2200名員工。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）報告指出，2023年東南亞的網路詐騙集團，詐走此區與區域外民眾高達370億美元。
根據亞洲網路資訊中心（APNIC）統計，Starlink自7月3日至10月1日期間，每天都位居緬甸網路流量排名之首。
法新社為此曾聯繫Starlink，但未獲回覆。
根據衛星影像顯示，在緬泰邊境蜿蜒的莫衣河（Moei River）沿岸，大約有27個詐騙園區，園內看似是辦公和宿舍區塊如雨後春筍出現。（編譯：紀錦玲）
