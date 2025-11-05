出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！

SNS鈔票辣妹照的甜蜜誘餌

風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。

律師A在MBS訪談爆料，他常接日本女孩求助，飛抵機場交護照行李，車子不開夜總會，直奔泰緬邊境小船偷渡。

J-CAST新聞報導，類案多發，女孩被威脅「辭職殺你全家」，強迫嗑藥接10客。想想廣告裡的豪車別墅，現實是鐵籠和針筒，這誘餌誰敢咬？💉

曼谷包廂到緬甸園的豬仔連鎖

受害故事慘不忍睹！26歲女歌手2023年飛泰國「工作」，中介笑迎，車子轉進緬甸園區，護照燒毀、打毒針、每天輪班接客，逃跑腿斷抓回。

泰警救出時，她慶幸「器官完整，命撿回」。據NOWnews，緬甸豬仔園2025年專盯日本妹，中韓遊客「殺氣重」避開，日本人「好騙」成目標。

另一女孩杜拜陪酒，被客人勒脖嗑藥，逃回日本心理崩潰。5ch網友吐槽：「國內卷死，海外送命。」這種連鎖，總讓人寒到腳底。🛤

國內卷到爆的無奈推力

女孩為啥愛跳坑？日本風俗國內崩盤！爸爸活灰色交易氾濫，價格滑坡，客人挑剔，2024年歌舞伎町24歲Mayumi訪談：「國內卷到沒錢，杜拜快錢誘人。」結果留陰影，

她勸「千萬別去」。Lmaga.jp報導，少子化客少，海外日本妹標籤「稀有高級」，泰國KTV招聘SNS滿天飛。

2023年夏威夷網紅入境被遣返，海關疑賣春，採唾液指紋全套，機票酒店打水漂。這種推力，總讓人嘆：卷內卷外，都是淚。🌊

網友的求生腦洞與自嘲潮

事件發酵，X和LIHKG如火燎！台灣PTT po：「泰國KTV變豬仔，幸運沒摘器官？」香港讀者笑：「日本人好騙，詐團VIP。」有人怒：「廣告騙命，醒醒！」；

有人嘲：「不賣運動？熊不賣，這賣身。」警方打擊無力，招聘帖還在，網友調侃：「輕鬆錢？命換的。」泰警邊境增巡邏，救出女孩多慶幸「完整回家」。這種潮，總讓人反思：快錢背後，安全誰管？🛡

