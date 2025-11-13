黑色星期五優惠大合集！
緬甸KK園揸弗人佘智江 由泰引渡回中國
被中國公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一、被視為緬甸妙瓦底「亞太新城」及鄰近「KK園區」幕後推手的賭詐犯罪集團主犯佘智江，周三由泰國引渡回國。
載著佘智江的客機降落南京祿口國際機場，他雙手鎖上手扣，由警員押解落機。曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的佘智江，自22年8月在泰國被捕後一直被拘留，當時泰警應中國通過國際刑警組織提出的要求將他拘捕。中國當局指控他經營非法網上賭博集團，泰國法院本周維持引渡決定。
據辦案機關介紹，43歲的佘智江2013年以來在境外成立亞太國際控股集團，4年後在緬甸妙瓦底建設「亞太新城」園區，並以該園區為掩護，自營網絡賭博平台吸引中國公民賭博；又通過向賭詐犯罪集團出租物業、提供庇護，大肆實施賭詐犯罪，嚴重侵害中國人民群眾財產安全和合法權益。
29個電詐園區 向中國公民電騙
調查又發現，以佘智江為首的犯罪集團在網上設立200多個賭博平台，吸引33萬中國人參與賭博，涉案金額超27億元人民幣。同時，該犯罪集團還在內地設立多間公司，招募人員從事網絡賭博犯罪活動，並與境內外非法支付、地下錢莊等犯罪團夥勾連。此外，「亞太新城」29個電詐園區共248個電詐集團向中國公民進行電話詐騙，造成損失特別巨大。
公安部相關負責人表示，今年以來，中國、緬甸和泰國執法部門持續對緬甸妙瓦底等地發生的跨國犯罪活動開展聯合打擊行動，取得積極成效。公安機關將始終保持對網賭電詐犯罪的嚴打高壓態勢，不斷深化國際執法合作，持續推進專項打擊，維護人民群眾生命財產安全。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/緬甸kk園揸弗人佘智江-由泰引渡回中國/618329?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
習近平將不出席G-20南非峰會 中美俄元首將集體缺席
【彭博】— 中國國家主席習近平將不出席本月晚些時候舉行的二十國集團(G-20)峰會，給面臨美國總統特朗普抵制的東道國南非帶來了又一則壞消息。Bloomberg ・ 15 小時前
涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權 包括恐龍化石
【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。on.cc 東網 ・ 21 小時前
赤翡翠颱風後躺水窪獲救 罕見候鳥港錄4次影蹤 嘉道理農場：樺加沙後3天收39隻鳥︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】颱風吹襲下，不止人類當災，雀鳥亦受牽連。一隻罕有在香港出現的候鳥赤翡翠懷疑受超強颱風「樺加沙」影響受傷，在港島的金夫人馳馬徑被市民發現，送往嘉道理農場暨植物園治療，治療後在10月康復野放。嘉道理農場暨植物園動物保育部高級野生動物復育主任溫諾汶（Bibi）提醒，市民遇到受傷雀鳥應通報嘉道理農場，私下管有野生動物救治，涉及違反《野生動物保護條例》。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 1 天前
三重鈴鹿63歲黑戶內幕！ 中國男25年無社保曝光！
去年6月底，新潟街頭掉錢包，幸運路人撿起交派出所，裡頭現金、證件齊全。10月16日，35歲中國男子上門領回，誰知警察例行查證件，一看在留卡過期1年半！Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃明志涉謝侑芯案調查結束！放行進度曝光
[NOWnews今日新聞]馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，因此遭警方以謀殺、毒品罪扣押，目前他否認一切指控。今（12）日最新調查進度曝光，警方已經結束相關調查，並且將資料移交檢方，接下來是否能夠...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
比特幣跌破10萬美元 熊市席捲加密貨幣市場
【彭博】— 受新一輪避險情緒和科技股拋售拖累，比特幣周四跌破10萬美元大關。Bloomberg ・ 4 小時前
港人家鄉｜日本擬調高國際觀光旅客稅 由1000增至3000日圓 舒緩過度旅遊問題
根據日本當地媒體報道，日本政府有意上調「國際觀光旅客稅」（出境稅），計劃由現時的1000日圓（約50港元）上調三倍至3000日圓（約150港元）用於應對過度旅遊，或者會成為年底稅制修改討論的議題。BossMind ・ 20 小時前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
全運會・游泳｜由頭帶到尾！何詩蓓200米自由泳封后 奪生涯首面全運會金牌 港隊今屆第三金
「第十五屆全國運動會」游泳項目今晚（12日）在深圳上演第4個決賽日，首次參加全運的香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳決賽，盡顯世界冠軍本色，由頭帶到尾下游出1分54秒85力壓勁敵李冰潔封后，贏得生涯第一面全運會金牌，亦是香港代表團今屆全運競賽項目第3金。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
Anker 反串 Apple iPhone Pocket 0% 實用度、讓人感到不解；Apple 中國客服回應定價高的原因
Apple 與 ISSEY MIYAKE 聯乘推出的「iPhone Pocket」，以一塊布的設計靈感來設計的隨行包包，讓用戶可以擺放 iPhone 和 AirPods 等其他配件，然而定價逾千港元，不少網民留言嘲諷如「剪開的襪子」。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
國台辦:強烈不滿高市早苗涉台言論 促日方深刻反省歷史
國台辦發言人陳斌華表示，強烈不滿和堅決反對有關日本首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論，外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，強調世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，批評日本領導人在國會公然發表涉台惡劣言論，嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政。陳斌華指，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年裡，更是犯下罄竹難書的罪行。80年前中方打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵佔、掠奪，80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍。陳斌華敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎，處理涉台問題。陳斌華又正告民進黨當局任何依靠外部勢力，將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。(ST)infocast ・ 1 天前