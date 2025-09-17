銀債開售｜專家建議抽 30 手
輕熟女「減齡」運動要練背！全站立簡單動作，在家20分鐘練出「少女感美背」
隨著健康意識提升，近年越來越多輕熟女關注如何透過運動保持體態與活力，新陳代謝好自然皮膚都特別亮麗！YouTube頻道「一米六健身服利社」（@1M6FIT）憑藉教大家做簡單的燒脂運動，成為不少輕熟女入門健身的教材。透過簡單高效的居家運動，幫助熟女們在忙碌生活中找到適合自己的修身方式！
貼心的運動設計
一米六的影片以熟女的需求為核心，涵蓋核心訓練、有氧運動及伸展課程。提供10至30分鐘的短篇運動影片，無需專業器材，適合在家練習。無論是初學者還是進階人士，均能找到合適的運動強度。一米六以清晰的講解和示範，讓初階者能輕鬆跟隨，逐步提升體能與自信。
三類運動助您重塑健康
核心強化：提供針對腹部及腰部的核心訓練，如平板支撐及收腹動作，有助改善體態、增強脊椎穩定性，特別適合久坐的上班族或腰背不適的女性。
有氧燃脂：透過短時高強度的HIIT，幫助提升心肺功能及代謝率，讓你在短時間內有效燃燒卡路里。
瑜伽與伸展：針對關節靈活性下降的女性，瑜伽及伸展運動能舒緩身心壓力，同時提升柔韌性。
融入生活的健康方案
一米六不僅提供運動指導，偶爾也會分享健康飲食的小貼士，強調運動與營養的平衡。影片時長靈活，適合忙碌的現代女性融入日常。透過簡單的居家運動，能逐步改善體態，尋回健康與活力。
