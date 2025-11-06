韓網爆火「縮短中庭」彩妝公式！4大步驟偷學韓妞「幼態臉」秘密，普女也能變女團臉

（圖／取自 for_everyoung10 IG）

滑開手機，總是被K-Pop女團成員們的精緻美貌與舞台魅力深深吸引？妳是否也曾疑惑，為什麼有些偶像即使單看五官、臉型比例並非傳統意義上的「完美」，卻總能散發出一種讓人忍不住一看再看、難以言喻的迷人光彩？因為韓國很擅長透過後天技巧，放大個人特質、塑造「氛圍感」的魔法。普通女生也能學起來，為自己的美麗加分！

關鍵第一步：拉低眼位的「平行臥蠶」

想打造無辜的幼態感，「縮短中庭」（從眼睛到鼻頭的距離）是關鍵第一步。而臥蠶的畫法，就是改變視覺比例的秘密武器。

（圖／取自 for_everyoung10 IG）

拋棄舊觀念：傳統的臥蠶是順著眼型畫出「微笑弧線」，但韓妞現在流行的是「平行臥蠶」，視覺上更能拉低眼位。

畫法解析：

先用淺色霧面眼影大面積在眼下打底，讓臥蠶區域膨潤起來。

接著，用細節刷沾取淺棕色，只在「眼球正下方」畫一條短短的陰影線（注意：千萬不要從眼頭畫到眼尾，會顯髒）。

最後，用最亮的珠光色，從眼頭一路畫到與眼角平行的位置，畫出一條飽滿且與眼睛下緣平行的臥蠶，創造出「眼瞼下置」的錯覺。

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

氛圍感核心：腮紅要「從臥蠶向下掃」

這是「縮短中庭」妝容最精髓的一步！腮紅不再是打在顴骨上，而是往下移動，與眼妝做連結。

（圖／取自 for_everyoung10 IG）

畫法解析：

完成臥蠶後，直接用腮紅刷，從「臥蠶陰影線的下方」開始，垂直「向下刷」，像掃地一樣，讓顏色最重的地方落在臥蠶正下方。

這樣能讓眼妝與頰彩之間零距離，視覺上臉長瞬間縮短三分之一。

最後，用餘粉輕掃鼻頭與下巴，營造出一種楚楚可憐、惹人疼愛的嬌憨感。

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

精緻度加分：棉花棒「精準打亮眼頭」

要讓眼妝乾淨又有神，精準的打亮不可或缺。韓國女生現在更追求「乾淨自然」的提亮，而不是大面積的亮片。

畫法解析：

使用棉花棒（或極小的細節刷），沾取細緻的珠光亮片色。

精準地點在「眼頭」（俗稱開眼頭）以及「臥蠶最飽滿的中心點」。

用棉花棒的好處是，範圍可控、妝感乾淨，能創造出水光瀲灩的無辜大眼，明亮眼周的效果超級棒。

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

打造「立體漸層唇」：視覺縮窄又加厚

最後一步，就是打造韓妞標配的「花瓣唇」。重點不在於把嘴巴畫滿，而是利用光影和漸層，創造出又窄又厚的立體嘟嘟唇。

（圖／取自 for_everyoung10 IG）

畫法解析：

塑形：先用接近膚色或裸粉色的唇線筆，在「嘴角兩側」稍稍向內描繪（視覺縮窄），然後在「上唇唇峰」與「下唇中央」稍稍向外描繪（視覺加厚），再向內暈染。

上色：使用顏色較紅或較鮮豔的唇釉，點在「嘴唇內側中央」。

暈染：用唇刷或手指，將唇釉從中央向外暈染，打造出自然的漸層感。

這樣畫出來的唇妝，既有立體感，又彷彿是天生的粉嫩素唇，完美呼應了整張臉的幼態氛圍。

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

