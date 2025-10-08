衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
總獎金達113萬 2025金片子入圍名單曝
[NOWnews今日新聞] 邁入第十五年的「台北國際金片子大賽」今（8）日公布入圍名單，小薰、鄭又菲將爭影后，黃遠、胡智強共同角逐影帝。這次活動由台北市政府文化局、台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦，今年共有323件作品參賽，自去年新增「國際競賽組」後，今年更吸引全球48國、118部國際作品角逐，最終共有20部一般作品與4部國際競賽組作品脫穎而出，將爭奪總獎金113萬元。
金獎評審卡司堅強 美亞娛樂加碼獎金
本屆評審團陣容華麗又專業，邀請到《血觀音》導演楊雅喆、《大佛普拉斯》導演黃信堯、《緝魂》剪輯師解孟儒、《死了一個娛樂女記者之後》主演林予晞、《此時此刻》導演黃婕妤，以及《白衣蒼狗》導演曾威量等人共同擔任入圍與決選評審。最終決審階段更將由《爸媽不在家》導演陳哲藝加入戰局，堪稱近年最強影人組合，今年美亞娛樂也繼續贊助「觀眾票選獎」獎金，鼓勵更多新銳創作者持續投入影視產業。
《抓耙仔》入圍5項領跑 《只是一陣一陣》緊追在後
眾多參賽作品中，半自傳式短片《抓耙仔》表現亮眼，一舉入圍最佳導演、最佳女演員、最佳攝影、最佳音效、最佳剪輯等5項大獎，成為本屆入圍大贏家。而《只是一陣一陣》也不遑多讓，細膩描繪青春情愫與未來迷惘，入圍最佳劇本、最佳男演員、最佳女演員、最佳攝影四項獎項，實力同樣堅強。
小薰、鄭又菲爭影后 黃遠、胡智強角逐影帝
今年最佳女演員競爭激烈，金鐘女配角小薰（黃瀞怡）憑《五花肉》挑戰母職與道德界線，演技收放自如，金馬新演員鄭又菲則以《抓耙仔》細膩詮釋10歲少女的掙扎成長，新人何子田在《大麻煩》中展現真摯青春氣息，《潺》的馬育蓁與《只是一陣一陣》的黃稚玲成功打動評審一同入圍。最佳男演員則有金鐘影帝黃遠（《Rungay》）、金馬新人胡智強（《冰箱》）、實力派羅能華（《芒種》）與新秀黃雋智（《只是一陣一陣》）同台競爭星光熠熠。
林予晞首次接評審 三導演分享創作心法
2020年曾擔任金片子代言人的林予晞，今年首度以評審身份回歸。她表示從演員角度審片，能更理解表演者的掙扎與榮耀，並讚嘆今年許多女性角色勇於衝破傳統框架，導演楊雅喆則直言：「創作是梳理自己的過程」，而黃信堯認為台灣短片特有的「尬感」其實充滿魅力，提醒創作者要擴大視野、避免故事與現實脫節。黃婕妤認為「短片像有瞬間移動的超能力」，能在短時間把觀眾帶進另一個世界。
解孟儒認用AI找靈感 曾威量曝節奏、驚喜感是關鍵
剪輯師解孟儒分享，當創作卡關時不妨與AI對話，「它能成為理性對談對象，幫助創作者重新檢視思路」。導演曾威量也建議短片創作者「別讓觀眾走在你前面」，強調劇情節奏與驚喜感才是短片致勝關鍵。
入圍影展11月登場 加碼放映富川影展作品
金片子大賽入圍影展，將於11月2日在光點華山電影館登場，現場除放映一般獎、個人獎及特別獎入圍作品，也安排映後座談，讓觀眾與創作者近距離交流。今年也再度與韓國富川國際奇幻影展合作，特別放映兩部入選富川影展「XL短片放映單元」的精彩作品《哥哥的房間》與《獨像》。
免費線上報名活動 參與就有機會獲大獎
活動採免費線上報名，參與觀眾還有機會獲得「葡萄王康普茶」、簡單李x金片子聯名禮盒，以及訊連科技贊助的「創意導演」、「威力導演」訂閱方案等好禮。現場更設有AI藝術濾鏡體驗活動，讓觀眾用MyEdit技術即拍即創，感受科技與藝術交融的魅力。
