總獎金高達 120 億日圓的「Esports World Cup 2026」賽程公開！從《餓狼傳說》到西洋棋共 24 個項目

將於 當地時間 2026 年 7 月至 8 月 ，在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的「Esports World Cup 2026」，已公開本屆的 24 個競技項目。

同時也一併公布了獎金池規模與各項目的賽程安排。

2026 年 EWC 競技項目中選入《餓狼傳說 City of the Wolves》《快打旋風 6》！

Apex 英雄

決勝時刻：黑色行動 7

決勝時刻：現代戰域

西洋棋

絕對武力 2

穿越火線

刀塔 2

EA SPORTS FC 26

餓狼傳說 City of the Wolves

要塞英雄

Free Fire

王者榮耀

英雄聯盟

無盡對決

鬥陣特攻 2

PUBG MOBILE：絕地求生 M

PUBG：絕地求生

虹彩六號：圍攻行動 X

火箭聯盟

快打旋風 6

聯盟戰棋

鐵拳 8

賽道狂飆

特戰英豪

世界最大規模之一的電競賽事「Esports World Cup 2026」，其競技項目名單已正式公開。

延續去年，《餓狼傳說 City of the Wolves》與《Street Fighter 6》再度入選，預期將上演多場精彩激烈的對決。

Esports World Cup 2026 賞金総額7500万ドル

此外，今年的總獎金高達歷史新高的 7,500 萬美元 （約 120 億日圓）。

匯聚來自世界各地頂尖玩家的本屆賽事，絕對值得持續關注。

Esports World Cup 2026 賽程公開！

Esports World Cup 2026 競技項目賽程

同時也公開了 24 個競技項目的詳細賽程。

整體賽事將橫跨 7 週展開激戰。

有興趣的項目請事先確認，以免錯過精彩比賽。

另請注意，以下日期皆為當地時間。

第 1 週

2026 年 7 月 9 日（四）～12 日（日）：特戰英豪（VALORANT） at 2026 Esports World Cup

2026 年 7 月 7 日（二）～11 日（六）：Apex 英雄（ALGS Year 6 Split 1 Playoffs） at 2026 Esports World Cup

2026 年 7 月 6 日（一）～11 日（六）：刀塔 2 at 2026 Esports World Cup（Week 1）

2026 年 7 月 7 日（二）～10 日（五）：餓狼傳說 City of the Wolves at 2026 Esports World Cup

第 2 週

2026 年 7 月 15 日（三）～19 日（日）：英雄聯盟 at 2026 Esports World Cup

2026 年 7 月 15 日（三）～18 日（六）：Free Fire at 2026 Esports World Cup

2026 年 7 月 13 日（一）～18 日（六）：刀塔 2 at 2026 Esports World Cup（Week 2）

2026 年 7 月 13 日（一）～17 日（五）：無盡對決 女子國際賽 at 2026 Esports World Cup（Free Entry）

第 3 週

2026 年 7 月 22 日（三）～26 日（日）：EA SPORTS FC Pro 世界錦標賽 at 2026 Esports World Cup

2026 年 7 月 21 日（二）～26 日（日）：PUBG：絕地求生 at 2026 Esports World Cup

2026 年 7 月 21 日（二）～25 日（六）：聯盟戰棋 at 2026 Esports World Cup（Free Entry）

第 4 週

2026 年 7 月 29 日（三）～8 月 2 日（日）：鬥陣特攻 2 OWCS 季中錦標賽 at 2026 Esports World Cup

2026 年 7 月 29 日（三）～8 月 1 日（六）：決勝時刻：現代戰域 Resurgence 系列賽 at 2026 Esports World Cup

2026 年 7 月 29 日（三）～8 月 1 日（六）：無盡對決 季中盃 at 2026 Esports World Cup（Week 2）

2026 年 7 月 28 日（二）～31 日（五）：快打旋風 6 at 2026 Esports World Cup

第 5 週

2026 年 8 月 5 日（三）～9 日（日）：決勝時刻：黑色行動 7 at 2026 Esports World Cup

未定：PUBG MOBILE 世界盃 2026（Week 1）

2026 年 8 月 5 日（三）～8 日（六）：王者榮耀 世界盃 at 2026 Esports World Cup（Week 2）

2026 年 8 月 4 日（二）～7 日（五）：鐵拳 8 at 2026 Esports World Cup

第 6 週

未定：火箭聯盟 at 2026 Esports World Cup

未定：PUBG MOBILE 世界盃 2026（Week 2）

2026 年 8 月 11 日（二）～15 日（六）：西洋棋 at 2026 Esports World Cup

2026 年 8 月 11 日（二）～14 日（五）：虹彩六號：圍攻行動 X at 2026 Esports World Cup

第 7 週

2026 年 8 月 20 日（四）～23 日（日）：絕對武力 2 at 2026 Esports World Cup（Week 2）

未定：要塞英雄 at 2026 Esports World Cup

2026 年 8 月 18 日（二）～22 日（六）：穿越火線 at 2026 Esports World Cup（Free Entry）

2026 年 8 月 17 日（一）～21 日（五）：賽道狂飆 at 2026 Esports World Cup

目前仍有部分項目的賽程尚未確定，請持續關注後續消息。

另外，門票預計將於當地時間 2026 年 1 月 22 日（四）開始販售。

更多詳細資訊，請至「Esports World Cup 2026」官方網站或官方 X(@EWC_EN)查閱。