宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
總統女婿庫許納重返川普團隊 白宮稱重視專業知識
（法新社華盛頓12日電） 庫許納（Jared Kushner）在白宮唯一正式職稱是女婿，但他如今回歸美國總統川普核心圈，此一舉動引人矚目又頗具爭議。
庫許納在離開白宮4年後，作為川普女兒伊凡卡（Ivanka）丈夫的他如今被川普委以重任，在加薩及烏克蘭的和平談判中都扮演關鍵角色。
本週，現年44歲的庫許納還成為派拉蒙公司（Paramount）收購好萊塢巨頭華納兄弟（Warner Bros.）的投資人之一。若這筆交易成功，川普家族將可能間接持有川普最痛恨的新聞頻道、美國有線電視新聞網（CNN）的部分股權。
庫許納和伊凡卡在川普首任任期內曾任特別顧問。但自2020年川普敗選後，兩人移居佛羅里達州，庫許納淡出公眾視野，轉向私人企業，並強調不會在川普可能的第2個任期重返政府。
從此之後，庫許納創立投資公司，該公司主要資金來自他在首次川普任期內有業務往來的中東國家，根據富比世（Forbes）報導，他已成為億萬富翁。
這些情況引發外界質疑是否存有利益衝突，庫許納本人否認這種說法，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則痛批相關質疑「極為可恥」。
不過，這些爭議並未阻止川普再次延攬庫許納。川普在加薩停火協議後，10月於以色列國會於表示：「我們找來庫許納了。有時我們需要他的頭腦，庫許納必須參與進來。」
白宮表示，庫許納正貢獻其「寶貴的專業知識」，強調他是「非正式、無給職顧問」。
白宮發言人凱利（Anna Kelly）接受法新社詢問時表示，「庫許納是總統川普值得信賴的家人及優秀的顧問」，並提及庫許納在中東事務上的「成功紀錄」。
她說，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）「常因庫許納有處理複雜談判的豐富經驗意見而徵詢他，庫許納在被問及時，總是慷慨分享他寶貴的專業知識」。
其他人也在看
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為...styletc ・ 1 小時前
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
44歲阿嬌卸妝後「根本沒差」！素顏嫩到像女大生 網驚：只卸了灰塵吧
阿嬌（鐘欣潼）12月9日上傳一支卸妝影片，44歲的她素顏與帶妝幾乎沒有差別，立刻掀起大量討論。許多網友驚呼「到底卸掉什麼？像是擦掉臉上的灰塵而已」，討論度一度衝上高點。姊妹淘 ・ 3 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
據報滙控停止培育下一代管理層「國際經理」計劃
英國《金融時報》引述消息報道，滙控(0005.HK)為節省成本，停止提供培育下一代管理層的「國際經理」計劃，曾參與該計劃的滙控前高層包括歐智華(Stuart Gulliver)及范寧(John Flint)。 消息指，現任行政總裁艾橋智去年上任後，確定該培訓計劃停止招募新血，目前計劃下的僱員估計不足100人。AASTOCKS ・ 1 小時前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
麥明詩生日曬幸福家庭照 囝囝萌爆黑超Look亮相
麥明詩在今年初升呢做媽媽，轉眼間囝囝已經九個月大，Louisa不時在社交網絡分享囝囝的照片，活潑好動的他樣子萌爆，深得網民歡心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
陳若思首做姊妹晒花絮照驚見MIRROR成員 Jerermy被指撞樣五索大方回應網民討論
陳若思（Amber）近日首度做姊妹，並於IG分享當日的照片，從照片中可見，姊妹團的其中一員為MIRROR成員李駿傑（Jerermy），再次引發網民談論他與五索的外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
邱淑貞、沈月母女同框「絕美顏值雙重暴擊」！ 網驚豔：像中兩次基因樂透
邱淑貞老公的胞弟日前舉行婚禮，原本是豪門喜事，卻意外引發「母女顏值大比拚」。24歲的沈月（Ayla）和57歲的邱淑貞同框亮相，讓網友熱議：「到底誰更美？」姊妹淘 ・ 1 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）
無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！YAHOO著數 ・ 5 小時前
陳曉華首公開回應與郭晉安緋聞 強調工作為上未有單獨約會
無綫台慶劇《新聞女王2》喺噚日（11日）於天水圍舉辦宣傳活動，劇中演員陳曉華、王敏奕、龔慈恩、何廣沛及蔣祖曼等人都有出席。近日有傳媒報道指陳曉華與郭晉安戲假情真，喺宣傳活動中黐實對方，更與朱敏瀚戀情出現暗湧，搞到男方要出招箍煲。而喺噚日嘅宣傳活動上，陳曉華就為事件首度公開回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
高鈞賢豪擲逾兩千萬購畢架山一號 為囡囡九龍塘升學鋪路
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口幸福美滿。其後黃梓漫被爆係美容界富婆，所創辦嘅「美妍堂」現時喺香港擁有4間分店，「美妍堂」（MCTA）喺美國上市，股價曾一度如坐火箭飆高超過6倍，帳面身家暴漲至逾27億港元。但美國證券交易委員會（SEC）指控「美妍堂」涉嫌股價操縱，喺上月勒令公司停牌，至今復牌無期。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 1 天前
41歲戴夢夢生日宣布誕女 曾歷人工受孕之苦打過300針
戴夢夢（Renee）今日（12日）41歲生日，並正式宣佈已誕下女兒Brianna，並透露BB已出生兩星期，幸福滿瀉。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
媒體直擊！WSJ：內蒙古草原藏著中國AI王牌 將改寫全球格局
最新調查揭示：中國以全球最大電網與「東數西算」策略佈局，在電力這一 AI 核心命脈建立起碾壓性優勢。以遼闊牧場聞名的內蒙古土地正化身為「草原雲谷」，承載著中國爭奪 AI 主導權的秘密武器。鉅亨網 ・ 7 小時前