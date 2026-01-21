繁忙時間地鐵車廂大聲演講 廣州男子致歉

【on.cc東網專訊】廣州地鐵近日有一名男子多次在繁忙時間內的車廂大聲演講，對其他乘客造成困擾。廣州地鐵周一（19日）回應稱，在車廂大聲演講等行為違反乘客守則條款，將加強巡視及時制止，男子周二（20日）致歉。

男子的社交賬號有十多條地鐵車廂演講短片，大多以洪亮聲線談及自己打拼奮鬥感受及自我激勵，他甚至計劃挑戰50場地鐵演講。片段顯示，男子多次在廣州地鐵3號線早上繁忙時間演講，而廣州地鐵3號線是全國客流量最高的地鐵線。廣州地鐵表示，根據廣州市城市軌道交通乘客守則第十三條第八款規定，禁止在出入口、通道、站廳、站台、列車車廂等城市軌道交通區域或其他城市軌道交通設施，大聲喧嘩或者使用電子設備時外放聲音等，在地鐵車廂高聲演講甚至可能擾亂運營秩序，引起不必要恐慌。

男子受訪指，他於1996年出生，在一家教育公司從事幕後工作。本年元旦給自己定下一個突破自我的目標，利用上班坐地鐵的時候拍演講短片激勵更多青年人，演講都是在廣州地鐵3號線梅花園站至燕塘站之間完成。男子對沒有考慮別人的感受致歉，強調今後會在公園等合適場所，不影響他人情況下演講。

