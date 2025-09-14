【動物專訊】一間繁殖狼狗的訓練學校因場主在一個月前去世，將於兩個月後交還場地予業主，場內有14隻狼狗面臨流離失所。現時曾小姐正協助該14隻狼狗尋找領養人，她表示當中不少狼狗的性格都良好，希望每一隻狗狗都找到領養家庭，不用被送到其他狗場甚或遭安樂死。

曾小姐表示，該場地位於錦上路，而她是該場地職員的朋友，場主約在一個月之前去世，現時場地內有14隻狼狗，由於兩個月後要交還場地，屆時這些狗狗將無處容身，因此急需要尋找領養家庭。

廣告 廣告

她說：「這些狗女均為兩歲，都未絕育，有些性格良好，有些可能不容易控制，但希望每一隻狗狗都可以找到家庭。」她表示，領養者的條件之一，是必須為狗狗安排絕育。

如有意領養，可透過Facebook（ https://www.facebook.com/MingLovEMinG ）與曾小姐聯絡。

The post 繁殖場場主去世 14狼狗急尋領養 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.