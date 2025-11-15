黑色星期五優惠大合集！
繁殖場用完即棄110隻柴犬 義工救出急尋大量暫託支援
【動物專訊】動物是生命，不是貨物。但有繁殖場最近卻因為被收地，將場內110隻柴犬棄掉，獨立義工「怪獸家族」今日（11月15日）終接走所有狗狗，狗狗許多均偏瘦，有部份健康情況較差，其他狗狗身體狀況則尚可。「怪獸家族」現急尋大量義工或機構支援，希望盡快安置這些狗狗。
怪獸家族帖文表示，在一柴犬繁殖場連續兩天由早接到晚，終於清場接走110隻狗狗及1隻貓。「我由頭到尾原本淨係打算接20隻，過程中出現咗太多問題，甚至乎一度可能接不走全部柴柴！幸好最後110隻柴犬都平安到場！ 」
他們表示，110隻柴犬，當中53隻已分別獲獨立義工kimmy、Lap、獨立義工 melody 、阿棍屋、愛領養 Jacqueline及訓練學校ringo sir 接走，15隻去了收費暫托場、1隻會咬人的秋田犬，則由浪浪之家安排入訓練學校；餘下的58隻狗狗則由怪獸家族照顧。
怪獸家族在其Facebook專頁指：「現在仍然同各大機構義工溝通中，希望佢哋可以幫手接走柴柴。」他們指狗狗大多是老弱殘兵，但性格良好、親人，而晶片狗牌事宜則仍然處理中，故未知道狗狗的確實年齡。他們現希望尋大愛家庭，如不太介意年齡、樣貌，可考慮聯絡他們商量領養事宜，而他們稍後亦會為狗狗安排領養。
幫忙接收其中10隻柴犬的動物義工Kimmy表示，她所接的柴犬都是約7至8歲的成犬，健康情況尚可，有指甲過長等小問題，及部分狗狗有些行為問題要處理，她會為那些狗狗尋找領養家庭。
