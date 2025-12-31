織網者的初心｜「香港復康會」行政總裁 梁佩如 Pamela Leung

Pamela Leung

早在中學時期經已立志成為社工的梁佩如（Pamela）憶述，當年有一套講述社工生涯的電視劇《北斗星》，讓她深受社工致力協助有需要社群的使命所感動。社工的服務對象往往是面對生活困境、情感低谷，甚至殘疾、病患或生死挑戰的人，Pamela認為，每位社工都相信每個人都擁有與生俱來的尊嚴與價值，並具備克服困難的潛能。「只要有人願意伸出援手，築起互相支持的『網』，就能看見晴朗的天空，找到生命的意義。」這份信念，從她成為社工、大學講師，到如今擔任「香港復康會」行政總裁，始終不變。

始創社區復康網絡

「香港復康會」是本港歷史最悠久的復康主題慈善團體，由「復康之父」方心讓教授於1959年創辦。該會於1962年籌建了全港第一間復康院，成為香港首座無障礙建築物，致力提供創新復康服務，倡議全人健康和社會參與，並建設共融環境。方教授特別關注殘疾人士、長期病患者及長者的復康需求，希望協助他們重拾健康、重返職場及社會，活出更有尊嚴和豐盛的人生。

Pamela於1994年加入該會，成為社區復康網絡的「開荒牛」之一，她憶述：「本會的特色是開創前所未有的服務，其中『社區復康網絡』專注於支援器官殘疾或慢性病患者及其家人。慢性病患者雖無明顯殘疾，但在適應日常生活方面面臨許多挑戰。」在獲得「香港賽馬會」的資助後，Pamela與團隊展開了這項前瞻性服務，「我們倡導將器官殘疾納入獨立類別，包括糖尿病、中風、心臟病等24種病症。」如今，政府的基層醫療計劃已涵蓋支援糖尿病和高血壓病患者的社區工作，「我們認為，這不僅是醫療體系的責任，社會福利方面的支持亦同樣重要。」

梁佩如

互助網絡的強大力量

由於「網絡」一詞於90年代尚未普及，Pamela有些朋友誤以為她轉行從事資訊科技行業，她笑言：「我們的『織網』工作旨在填補服務缺口。」社區復康網絡不僅幫助患者，更協助他們成立互助組織，包括由心臟病患者及家屬創立的「關心你的心」、由一群中風患者創辦的「新健社」，以及「香港柏金遜症會」。Pamela解釋：「我們在患者之間建立聯繫，形成寶貴的社會資本。例如，中風患者出院後往往會感到很迷惘，而同伴的支持就能帶來正面的力量。」她強調，長期病患者的復康過程艱鉅而漫長，因此，同路人的支持尤為重要。隨著社會對基層醫療的重視，Pamela認為基層醫療與社區復康網絡服務能產生協同效應。「基層醫療深入社區，與我們的服務相輔相成。」

見證無數生命奇跡

在復康會工作多年，Pamela見證了無數生命奇跡，「我們的服務對象大多數是殘疾人士或嚴重病患者，他們展現出強大的生命力。一位中風的校長昏迷數月後甦醒，醫生認為其康復機會近乎零，但他堅持不懈地進行復康治療，最終奇跡地康復，並能夠重新說話。他更發明了『唱歌學講話』的方法，並成立小組幫助其他病友。」

梁佩如

重建總部以擴充服務

成立65周年的「香港復康會」，除了繼續為社會帶來更多復康服務和正能量外，更即將重建總部，將兩層建築改建成8至9層的綜合復康中心，樓面面積約12萬平方呎，預計將於2029年落成。新中心將提供更多服務，包括住宿、安老院舍和智障人士院舍等。「我們將繼續支持政府政策，結合基層醫療和復康服務，為建設共融環境作出貢獻。我們的工作不僅是幫助病患者，更是見證生命的轉化和美善。」

此外，該會將重點推行「通用設計」，它比無障礙設計更能顧及不同人士的需求。「通用設計的理念是讓人人皆能平等共用設施。」Pamela期望公共交通工具能加快引入通用設計，並呼籲社會各界進一步改善殘疾人士的出行配套。

