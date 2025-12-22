繞月衛星數目激增 專家研究劃定「太空船墓地」保護歷史遺址︱Yahoo

月球部分區域預計將成為太空船墓地。

【Yahoo新聞報道】隨着人類探索月球的活動日益頻繁，月球部分區域預計將成為太空船墓地。研究人員指，未來二十年隨着各國航天機構及私營企業在月球建立基地、開採礦產及安裝科學儀器，繞月衛星的數量將會大幅增加，屆時將需要劃定特定區域，供報廢的衛星或硬體墜毀，以保護具備文化或科學價值的遺址。

綜合外媒報道，當繞月衛星燃料耗盡，營運商通常只能選擇將其撞向月球表面。杜倫大學（University of Durham）高級研究員湯姆森（Fionagh Thomson）在 12 月於格拉斯哥舉行的太空通訊會議上表示，這些衛星必須在月球墜毀，月球有可能成為一個垃圾場。研究人員擔憂，大量廢棄衛星墜落可能會損壞科學儀器、建築物，或歷史遺址如太空人的首個腳印。

由於衛星撞擊月球的速度達每秒 1.2 英里，產生的劇烈震動可能干擾月球上的敏感儀器。此外，撞擊形成的坑洞可延伸數十米，並產生大量具磨蝕性的塵埃雲，這可能會遮蔽天文望遠鏡或損壞設備。倫敦大學伯貝克學院（Birkbeck, University of London）教授 Ian Crawford 稱，雖然月球表面積廣大，目前並非即時威脅，但隨着衛星增加，撞擊敏感區域的風險亦隨之提高。

未來二十年計劃有超過 400 項月球任務

目前繞地衛星可利用地球大氣層在進入時焚毀，但月球缺乏大氣層，令營運商需要其他解決方案。未來二十年計劃有超過 400 項月球任務，包括美國太空總署（NASA）領導的月球門戶（Lunar Gateway）太空站及阿提米絲（Artemis）基地營，中國與俄羅斯亦計劃建造第二個月球基地。歐洲太空總署（ESA）將於 1 月發射月球路徑探測器（Lunar Pathfinder），作為 2030 年投入運作的月光號（Moonlight）衛星群測試平台，相關部門已開始研究該探測器在八年壽命結束後的處置方案。

衛星營運商目前有三種主要處置選擇。第一是利用燃料飛向太陽軌道，但成本高昂；第二是移動至更遠的繞月軌道，但受月球不均勻的引力場影響而難以執行；第三則是受控墜毀，但需要精確規劃。

中國與俄羅斯計劃建造第二個月球基地。(Photo by Huang Guochang/Xinhua via Getty Images)

倡將舊衛星墜落在指定地點

英國太空總署規管辦公室負責人 Sarah Boyall 表示，聯合國月球活動諮詢行動小組（Atlac）及機構間太空碎片協調委員會（IADC）正致力制定處理廢棄衛星的最佳實踐方案。目前領先的方案是設立太空船墓地，要求營運商將舊衛星墜落在指定地點，或墜入足以阻擋塵埃擴散的大型火山口。

薩里衛星技術公司（SSTL）高級專案經理 Ben Hooper 認為，設立墓地專區是最實際的做法，能限制人類器物在月面擴散，保護其他區域供科學探索及未來營運。歐洲太空總署月光號計劃辦公室負責人 Charles Cranstoun 表示，未來衛星將以受控方式在指定區域墜毀，以避開歷史遺址及進行中的任務。