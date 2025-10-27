繪師神改圖！把《鏈鋸人 蕾潔篇》畫成《鬼滅之刃》猗窩座海報 網讚：完全沒違和感！

改編自藤本樹第一部完結漫畫的《鏈鋸人》，首部劇場版《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》在台灣已經賣破 1.7 億台幣，有趣的是，前陣子有位日本繪師突發奇想，把《鬼滅之刃 無限城篇》以猗窩座為主角的宣傳海報，改繪成《鏈鋸人 蕾潔篇》的版本，結果意外地毫無違和感。

繪師神改圖把這張猗窩座變蕾潔（圖源：鬼滅之刃）

這位繪師「もじば」將原本猗窩座的構圖完整保留，並替換成女主角蕾潔，無論是色調、姿勢還是那個招牌微笑，都被完美重現。背景也巧妙換成電影中經典的游泳池場景，而蕾潔眼中的反光則是主角淀治的身影。整幅作品甚至被他幽默命名為《劇場版 鏈鋸人 無限爆破篇》。

由於整張圖幾乎看不出改動，加上兩部作品之間意外的連結，像是聲優上田麗奈（飾蕾潔、香奈乎）與花江夏樹（飾鯊魚魔人、炭治郎）都同時在兩部電影中登場，都讓這個創作更增添話題，有不少粉絲忍不住開玩笑留言：「蕾潔會說＂淀治要不要也變成魔人？＂」、「都有煙火、有上田麗奈、有鯊魚之呼吸，都差不多啦！」、「猗窩座感好重」、「所以是爆破之呼吸和鯊魚之呼吸嗎」、「還以為是猗窩座，原來是蕾潔」。

