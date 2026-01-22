繼「死了麼」後「拉了麼」走紅 醫生 10 分鐘開發應用程式 記錄排便習慣︱Yahoo

【Yahoo健康】繼早前名為「死了麼」的應用程式引發討論後，近日再有一款名為「拉了麼」的應用程式在網絡走紅。這款應用程式由來自陝西的肛腸科醫生陳虎森開發，藉助百度旗下的零代碼應用生成平台「秒噠」，在不到 10 分鐘的時間內生成，旨在幫助用戶記錄排便習慣。

綜合內地傳媒報道，「拉了麼」聚焦不少人每天都會遇到、卻甚少系統記錄的排便情況，包括是否排便、過程是否順暢，以及兩次排便之間的時間間隔。相關細節被視為與腸胃及整體身體狀態息息相關，設計目的是將零散而主觀的感受，轉化為可持續的日常紀錄。

陳虎森表示，根據多年臨床經驗，不少年輕人往往在出現明顯不適後，才開始關注腸胃問題。他希望協助用戶建立對腸胃健康的日常認知，而非只在出現症狀時才被動關注。

報平安應用程式「死了麼」

以幽默方式引起共鳴

「拉了麼」的功能設計相對簡單，未有加入複雜分析或延伸功能，重點放在基礎記錄體驗，讓使用者能持續使用。

有分析認為，隨着「死了麼」及「拉了麼」相繼受到關注，原本較為私密或難以啟齒的日常議題，一旦被轉化為具體產品，反而更容易引起共鳴。從關注生死狀態，到記錄身體細節，相關應用以帶有幽默感的命名方式，嘗試引導用戶正視生活中的細微變化，並將健康意識融入日常之中。