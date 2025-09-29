繼光艦被譽為海上流動大學 沂蒙山艦是新型兩棲船塢登陸艦(劉倩桐報道)

【Now新聞台】解放軍戚繼光艦及沂蒙山艦將於國慶一連兩日，在港對外開放予公眾參觀。被譽為「海上流動大學」的戚繼光艦，是中國現代化水平最高的訓練艦，而沂蒙山艦則是中國自行研製新型兩棲船塢登陸艦。

戚繼光艦舷號83，艦長163米，艦寬22米，滿載排水量9000餘噸，是解放軍海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦，可抵禦12級強風，配備直升機起降平台以及完善的醫療艙室和設備，2017年2月下水服役，由中國自主設計建造，隸屬於海軍大連艦艇學院。

艦上配備多套中國自主研發、達世界先進水平的教學裝備，主要承擔海軍學員近遠海實習任務，亦可執行出國訪問及重大自然災害救援等非戰爭軍事行動任務。

至於沂蒙山艦，舷號988，排水量接近兩萬噸，2016年2月入列東海艦隊，是中國自行研製的新型兩棲船塢登陸艦，裝載能力強而且續航里數遠，可作為登陸艇的母艦，在登陸作戰任務中運送士兵、步兵戰車等，也可搭載兩棲車輛，具備大型直升機起降甲板及操作設施。

兩艘軍艦在本月底執行遠海實習任務，期間停靠昂船洲軍營，由早上8時半至下午5時半開放參觀，已預約門票的市民可登艦參觀。

