繼立會主席梁君彥等3人 陳健波及張宇人公布不競逐連任

【on.cc東網專訊】立法會選舉提名期將於10月24日展開，繼立法會主席梁君彥、選委界馬逢國、社福界狄志遠不競逐連任後，再有兩名議員宣布不參加立法會換屆選舉，分別為年屆「7」字頭的保險界陳健波及飲食界張宇人。

現任71歲的保險界議員陳健波今日在其社交專頁宣布，決定不會參選下屆立法會選舉，主要考慮自2008年起至今，已擔任四屆議員，認為目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士。

年屆75歲的飲食界議員張宇人今日亦宣布不參選下屆立法會，他在社交專頁發貼文表示，與黨友、家人、朋友及生意夥伴商量後，經過審重考慮，決定不再參選第八屆立法會。

