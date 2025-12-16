宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
如何擁抱悲傷？心理專家教4種悲傷應對方法，《繼續前行，悲傷就不會是盡頭》：悲傷是禮物，證明我們曾經愛過｜誠品書店《閱見自己》
面對至親離世的巨大悲傷，也許國際知名的悲傷輔導與心理治療專家Kenneth J. Doka的作品，《繼續前行，悲傷就不會是盡頭》，可以給予一些啟發。
《繼續前行，悲傷就不會是盡頭》的核心訊息是不要急著走出悲傷，而是學會帶著悲傷繼續生活，強調悲傷是愛的證明，沒有所謂「正常」的時間表或反應，且不必與逝者「放手」。它教導讀者透過承認失去、應付痛苦、學習自處、保有連結等五項任務，將悲傷視為一趟旅程，最終找到與逝者、與世界重新建立關係的方式，帶著這份愛繼續前行。
當悲傷突然來襲，怎樣安放那些徹夜難眠的夜晚？誠品書店精選這份「心靈療癒書單」，它陪伴我們從閱讀中慢下腳步、向內探索，無論是學習如何擁抱悲傷、與人深度連結、或從自然中汲取智慧，都引導我們在紛擾中尋回那份從容與內在的平和。
「悲傷是禮物，證明我們曾經愛過」
人之所以會悲傷，是因為我們曾經擁有過愛與連結，而當這些連結被斬斷時，我們理所當然地會感到悲傷。
每個人終其一生，都會數度面對「失去」。尤其在新冠疫情開始後，全世界的人們都無國界地被迫面對各式各樣的失去：親人逝去、身體不再健康、失業……穩定安適的生活全變了調，我們面臨前所未有的衝擊與傷痛。
每段失去，都讓人像經歷一場心理的大地震。在過程中，你會發現曾經熟悉的世界變得陌生，甚至產生厭世的想法，這些都很正常，因為悲傷並非在短期內能痊癒的疾病，而是條崎嶇漫長的道路，你需要走過去。
悲傷沒有時間表，每個人都以獨一無二的方式哀傷著，我們不用急著好起來；悲傷也沒有所謂的終結，即使在傷痛之中，我們不需刻意遺忘，仍可以繼續與離去者保持連結。
書中也提出一個重要觀念：死亡結束的是生命，不是關係，人可以在新的生活裡，用不同的方式維持與逝者的連結，讓愛以另一種形式存在。
作者亦在書中提出4種悲傷模式，分別基於感性（直覺型）和理性（工具型）處理悲傷的方式，幫助讀者辨識自身模式並找到合適應對策略。
悲傷模式1. 感性的悲傷
這種模式的人以強烈情緒主導悲傷，混合憂傷、憤怒、罪惡感和寂寞等感受，常因小事觸發眼淚或退縮，難以專注日常生活。他們適合透過寫日記，記錄感受，或透過藝術創作（如畫畫、音樂）釋放內在波動；或是尋求專業諮商或支持團體，與他人分享故事以減輕孤獨感。配合練習深呼吸或冥想，幫助在情緒高峰時穩定身心。
悲傷模式2. 理性的悲傷
理性型的人較能自我覺察，主動處理悲傷，不易公開哭泣，更常以憤怒掩蓋其他情緒，傾向轉移注意力或忙碌工作。他們可透過運動、閱讀或工作轉移注意力，逐步重建生活節奏。或是列清單分析失去影響，並規劃未來小目標，如旅行或新興趣。同時定期自我檢查情緒，避免過度忙碌忽略內心需求。
悲傷模式3. 感性與理性混合的悲傷
這類人會在感性和理性間切換，有時能暫時放下情緒正常生活，有時又突然崩潰，容易對自身反應感到困惑。應對方式是依情境靈活調整，例如感性時刻傾訴給信任友人，理性時從事生產性活動如整理遺物；建立日常儀式，如每日散步，幫助情緒在兩端平衡。同時追蹤心情日誌，辨識觸發點以預防突然崩潰。
悲傷模式4. 感性與理性拉鋸的悲傷
內在情緒強烈卻外在壓抑，常因社會期待（如「男子氣概」）隱藏感受，導致長期內耗或假裝情緒以融入他人。建議加入支持團體或與摯友分享，逐步整合內外衝突，安全探索隱藏情緒，避免假裝堅強。同時都可嘗試身體導向療法，如瑜伽，幫助釋放長期累積張力。
《繼續前行，悲傷就不會是盡頭》
作者｜肯尼斯J．多卡
出版｜時報
關於「療癒之初」主題,誠品書店還有其他的書本介紹,各位要密切留意下星期,願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店
作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。
