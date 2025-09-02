繼Coldplay偷情鏡頭風波後 雀巢CEO因違規戀下屬被炒

雀巢公司CEO弗雷克斯因違規戀女下屬被「炒魷」。(AP)

繼今年7月Astronomer公司CEO Andy Byron因Coldplay演唱會鏡頭意外曝光婚外情而辭職後，事隔不足兩個月，瑞士食品巨頭雀巢亦宣布解僱上任僅一年的行政總裁弗雷克斯(Laurent Freixe)，原因是他未申報與下屬的戀愛關係，並在調查過程中說謊，嚴重違反公司行為準則。

兩度調查揭穿謊言 零補償離職

事件始於今年首季的內部匿名舉報，指稱弗雷克斯與一名女下屬可能存在戀情。雀巢董事會隨即啟動調查，首次調查未獲明確結論，其後由董事長保羅・布爾克(Paul Bulcke)與首席獨立董事帕布羅・伊斯拉(Pablo Isla)親自監督，並在外部律師協助下進行第二次深入調查，最終確認弗雷克斯違反公司規定。

弗雷克斯起初否認戀情，但其不實陳述加重了違規情節。雀巢董事會最終決定將其免職，且不提供任何離職補償。

上任僅一年 被視「可靠接班人」

董事長Paul Bulcke表示：「這是一個必要的決定，雀巢的價值觀和治理是公司的強大基石，感謝Laurent多年來為雀巢所作的貢獻」。弗雷克斯去年才接替因業績不振遭解雇的Mark Schneider上任，當時被視為重振雀巢傳統優勢的可靠接班人，未料因個人行為爭議驟然去職。

