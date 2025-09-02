《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
繼Coldplay偷情鏡頭風波後 雀巢CEO因違規戀下屬被炒
繼今年7月Astronomer公司CEO Andy Byron因Coldplay演唱會鏡頭意外曝光婚外情而辭職後，事隔不足兩個月，瑞士食品巨頭雀巢亦宣布解僱上任僅一年的行政總裁弗雷克斯(Laurent Freixe)，原因是他未申報與下屬的戀愛關係，並在調查過程中說謊，嚴重違反公司行為準則。
兩度調查揭穿謊言 零補償離職
事件始於今年首季的內部匿名舉報，指稱弗雷克斯與一名女下屬可能存在戀情。雀巢董事會隨即啟動調查，首次調查未獲明確結論，其後由董事長保羅・布爾克(Paul Bulcke)與首席獨立董事帕布羅・伊斯拉(Pablo Isla)親自監督，並在外部律師協助下進行第二次深入調查，最終確認弗雷克斯違反公司規定。
弗雷克斯起初否認戀情，但其不實陳述加重了違規情節。雀巢董事會最終決定將其免職，且不提供任何離職補償。
上任僅一年 被視「可靠接班人」
董事長Paul Bulcke表示：「這是一個必要的決定，雀巢的價值觀和治理是公司的強大基石，感謝Laurent多年來為雀巢所作的貢獻」。弗雷克斯去年才接替因業績不振遭解雇的Mark Schneider上任，當時被視為重振雀巢傳統優勢的可靠接班人，未料因個人行為爭議驟然去職。
資料來源：雀巢公司
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/繼coldplay偷情鏡頭風波後-雀巢ceo因違規戀下屬被炒/595138?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 4 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 21 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 1 天前
操盤手札記│3.85厘息銀債 成港股程咬金（割柑人）
新一批銀債保底息3.85厘，浮息同最近6個月通脹掛鈎，以較高者為準，半年派息一次，年期3年，每手10,000元。以發行額達550億元計，相當於一隻大型股份嘅集資額，加上3.85厘息具吸引力，相信會抽走股市唔少資金！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
新世界否認獲大股東注資 傳鄭氏家族覓夥伴斥百億挽救
債台高築的新世界發展（0017.HK），傳出大股東鄭氏家族願意出手救助。彭博昨天引述知情人士稱，鄭氏家族正考慮最快今年底向新世界注資，願意出資規模約100億元，並正尋求能夠提供大致等額資金去換取股權的合作夥伴。不過，新世界昨晚發公告否認，稱未收到傳言中所指的任何注資方案，並已向控股股東查詢，確認不知悉任何須予以披露的內幕消息。信報財經新聞 ・ 11 小時前
魚樂無窮│餐飲外賣成風 順豐同城增長潛力勁（唐牛）
公司與大型商超客戶的合作份額和收入持續提升，多個連鎖醫藥客戶訂單量突破新高等，均反映公司的全場景服務能力非常適應相關行業趨勢及客戶需求。截至6月底止過去12個月內，集團活躍商家規模達85萬，同比增長55%。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
銀債2025｜保底息率3.85厘 9月15日開始接受認購
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 22 小時前
有樓無積蓄 美國業主靠樓套現還債
在美國，隨着消費債務飆升，59%的再按揭業主選擇從物業套現。Yahoo財經 ・ 22 小時前
大行科工首日招股超購770倍
內地摺疊單車公司大行科工（2543.HK）昨天起招股，集資最多3.92億元。截至昨晚9時半，券商暫時借出302.15億元孖展，以公開發售集資額3920萬元計，相當於超額認購近770倍。信報財經新聞 ・ 11 小時前
阿里飆19%成交熾 券商齊升目標價 即時零售訂單追貼美團 雲業務加速增長
阿里巴巴（9988.HK）豪擲百億拓展即時零售業務顯效，疊加阿里雲增長加速，刺激該股績後狂升18.5%，市值單日進賬4082億元，昨天成交額錄得創紀錄的549億元。券商齊上調阿里目標價，其中野村提到，8月阿里即時零售日均訂單量已接近美團（3690.HK）的水平，形容阿里取得「暫時的勝利」，預期「淘寶閃購」重心將轉向減虧，其虧損在本季見頂後料逐步收窄。信報財經新聞 ・ 11 小時前
華爾街搶人大戰升溫！傳摩通從高盛花旗挖走百名菁英 一年挖角人數超過10年總和
華爾街搶人大戰正全面升級，英國《金融時報》周日 (8 月 31 日) 引述消息人士報導，摩根大通(JPM-US) 正以前所未有的力道從競爭對手挖角，從高盛、花旗等投行挖走約 100 名董事總經理，今年招聘規模顯著超過往年，過去一年為全球銀行業務部門引進的董事總經理數量，更超過前 10 年總和且持續找人。鉅亨網 ・ 1 天前
白銀衝破40關 今年跑贏黃金
美國周一為勞動節假期，美股休市。聯儲局減息預期升溫，貴金屬受捧，現貨白銀價格周一自2011年以來首次突破每盎斯40美元，高見40.7599美元，曾漲2.62%，現貨金價最多升1.22%至每盎斯3489.85美元，貼近4月的高位。信報財經新聞 ・ 11 小時前
白銀價格升破40美元 聯儲會降息預期刺激投資者需求
隨著市場對聯儲局下月減息的預期增強，銀價自2011年以來首次突破每盎司40美元。Bloomberg ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前
金價走勢｜金價升穿3500美元創新高 「三大因素」推動漲勢？
【9月2日更新】美國總統特朗普持續向聯儲局施壓，解僱涉嫌房貸詐騙的美聯儲理事庫克。與此同時，美國上訴法院裁定特朗普實施的大部分關稅政策違法，加上市場預期聯儲局將於9月宣布降息，三大因素推動市場避險情緒升溫，美元匯價走低，金價獲得提振。 白銀升穿40美元創14年高 現貨金價連續6個交易日上漲，今日盤中最高觸及am730 ・ 4 小時前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 18 小時前