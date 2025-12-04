宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
繽紛冬日賞2025｜近600購物餐飲消費優惠 麥當勞/KFC/譚仔買1送1、最多減$100 即睇搶券方法
香港旅遊發展局每年重點項目之一——「香港繽紛冬日巡禮」正式開鑼！為推動市民及旅客投入冬日節慶氣氛，其中一個活動「繽紛冬日賞」獲全港近7,300商舖響應，為市民及旅客帶來約580項消費優惠，涵蓋餐飲、購物、景點及公共交通優惠，更有多項「買一送一」優惠，當中包括當中更包括麥當勞買1送1、惠康超市減$25，及星級酒店餐飲8折等優惠，即睇內文了解更多領取方法及優惠詳情！
近600間購物/餐飲優惠 13電子平台大派優惠券
由即日起至2026年1月4日，只需下載及登入指定13間指定電子平台，然後查閱平台上優惠券，即可免費領取多張電子優惠。輕鬆簡單幾個步驟就可享超過500個獨家優惠，令你可用最抵的價錢於冬日節慶期間盡享購物及飲食折扣！
13間發放優惠券的指定電子平台名單：
支付寶
AlipayHK
Alipay+
AR LENS
BoC Pay+
八達通
Tap&Go
V享臻選
Visa HK禮遇賞
Visa Select 優選回饋
WanderJoy
WeChat Pay HK
微信支付
超市/連鎖餐飲/零售商推現金優惠券 最多減$100
在近580項消費優惠中，以超市與日常餐飲最為搶手，優惠券一出已吸引不少用戶搶先兌換。超級市場的優惠就最為矚目，惠康超級市場推出2項優惠，包括：消費滿$120或以上即減$10，及消費滿$250或以上即減$25；百佳超級市場則滿$180即減$15，適合大量採購聖誕食材或年貨，與親朋戚友慶祝節日。
「繽紛冬日賞」亦推出多項購物優惠券折扣，或免費贈送指定商品，當中包括商場及多間零售商。其中，朗豪坊商場推出$100購物電子優惠券；時間廊購買$1,500或以上腕表，送Casio腕表；唐述可用優惠價$1,588享用經典嚐味套餐（原價$3,494）；黃金海岸酒店「粵」堂食自選菜譜8折；海洋公園買滿$300享88折；6IXTY8IGHT正價貨品買滿$268即享9折優惠；卓悅指定品牌買2件半價，及送$20現金券；豐澤則推出多項優惠，包括$50廚房電器優惠券、$75健康美容產品優惠券、$50音訊用品優惠券等等。多樣優惠可為市民及旅客用更划算的價錢，於冬日節慶期間購物及用膳。
多間連鎖餐飲/零售商推買一送一優惠
當中更有多項「買一送一」優惠，其中連鎖快餐店就佔最多。麥當勞巨無霸套餐、肯德基家鄉雞腿包或巴辣雞腿包、太興冰鎮奶茶、譚仔湖南土匪雞翼，以及7-Eleven的港式燒賣與咖喱魚蛋，全部推出買1送1優惠，只用一半價錢就能吃到雙倍滿足。
繽紛冬日賞2025詳情
活動推廣日期：即日起至2026年1月4日
▶︎▶︎▶︎按此直接進入「繽紛冬日賞」網站
▶︎▶︎▶︎按此直接進入更多商戶優惠詳情
2025最新12月生日優惠｜56個食買玩優惠 免費主題公園門票/唱K/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/清酒/$100購物折扣
結業優惠2025｜文具佬馬鞍山店清貨劈價低至6折 全場買滿$100再8折！日韓卡通襪$12.5、日本化妝綿$8.5、聖誕裝飾5件85折
